Lần đầu tiên ứng dụng "người lớn" được đưa lên iPhone: Cảnh báo mối nguy lớn hơn đối với người dùng

Hot Tub, ứng dụng được quảng cáo là "trình duyệt dành cho người lớn đầu tiên được Apple phê duyệt", ra mắt trên iPhone vào thứ Ba, ngày 4 tháng 2, nhưng chỉ dành cho người dùng tại EU. Nhà phát triển Riley Testut cho biết ứng dụng đã vượt qua quy trình phê duyệt của Apple, đảm bảo tính an toàn. Tuy nhiên, thực tế là ứng dụng này sẽ có mặt trên AltStore PAL, một cửa hàng ứng dụng thay thế, chứ không phải trên App Store chính thức của Apple.

Sự xuất hiện của AltStore PAL và các cửa hàng ứng dụng thay thế khác là kết quả của Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU. Đạo luật này yêu cầu các công ty lớn như Apple phải cho phép các cửa hàng ứng dụng thay thế hoạt động. Điều này tạo cơ hội cho các ứng dụng như Hot Tub, vốn không được phép xuất hiện trên App Store do chính sách cấm nội dung khiêu dâm của Apple. Trong khi đó, AltStore PAL lại có chính sách mở, chào đón "tất cả các ứng dụng", theo lời nhà phát triển Testut.

Apple đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về rủi ro an toàn mà các ứng dụng "người lớn" như Hot Tub có thể gây ra cho người dùng EU, đặc biệt là trẻ em. Phía Apple khẳng định họ không hề chấp thuận ứng dụng này và sẽ không bao giờ cung cấp nó trên App Store của mình. "Ứng dụng này và những ứng dụng tương tự sẽ làm suy giảm lòng tin của người tiêu dùng vào hệ sinh thái mà chúng tôi đã dày công xây dựng hơn một thập kỷ qua để trở thành tốt nhất thế giới", Apple chia sẻ với The Verge. Họ cũng cho rằng việc bị buộc phải cho phép phân phối ứng dụng này thông qua các nhà điều hành chợ ứng dụng như AltStore và Epic là do yêu cầu từ Ủy ban châu Âu, những đơn vị có thể không có cùng quan điểm về an toàn người dùng như Apple.

Trong khi đó, CEO của Epic Games, đơn vị đầu tư trực tiếp cho AltStore, Tim Sweeney cũng lên tiếng “nhắm” vào Apple. Người này nhấn mạnh rằng các nền tảng như Windows, Mac và Linux cho phép các nhà phát triển phát hành ứng dụng mà không phải chịu phí hoặc phán đoán đạo đức của chủ sở hữu nền tảng, khi Apple được phép là người kiểm soát các ứng dụng, họ đã lạm dụng quyền lực đó một cách trắng trợn để gây bất lợi cho đối thủ cạnh tranh.

Nguy cơ phần mềm độc hại trên iPhone

Được mô tả như một "trình duyệt nội dung người lớn", Hot Tub hứa hẹn sẽ làm nóng thị trường ứng dụng tại châu Âu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề kiểm soát nội dung và bảo vệ người dùng trên các nền tảng kỹ thuật số.

Kể từ khi App Store ra mắt vào năm 2008, Apple đã kiểm soát chặt chẽ những nội dung người dùng có thể tải xuống thiết bị của mình.

Theo nhà phân tích Francisco Jeronimo của IDC (công ty Dữ liệu Quốc tế). Ngoài nguy cơ trẻ em có thể dễ dàng truy cập nội dung không phù hợp, còn có khả năng mất an toàn lớn hơn do các ứng dụng không được giám sát chặt chẽ mà Apple sử dụng để xác định ứng dụng nào được phép có trên App Store của riêng mình. Điều này mở ra nguy cơ phần mềm độc hại tìm đường vào iPhone - một mối đe dọa mà Apple từ lâu đã cố gắng thể giảm thiểu bằng cách duy trì quyền kiểm soát đối với hệ sinh thái ứng dụng iOS.

Những người có iPhone bị nhiễm phần mềm độc hại có thể không biết hoặc thậm chí không quan tâm lỗi thuộc về ai và đổ lỗi cho Apple, Jeronimo nói. Thách thức của công ty là cố gắng giữ cho người dùng an toàn nhất có thể trong khi thực hiện các thay đổi theo yêu cầu của các cơ quan quản lý châu Âu. Đây là một sợi dây căng thẳng đối với công ty . "Những gì chúng ta đang thấy và những gì chúng ta sẽ thấy là quy định mới sẽ khiến người tiêu dùng gặp rủi ro", Jeronimo nói.

Sự xuất hiện của Hot Tub trên AltStore chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Không thể tránh khỏi việc sẽ có nhiều ứng dụng như vậy, có thể gây ra nhiều vấn đề và rủi ro khác nhau, theo sau.