Lần đầu tiên trong lịch sử: Việt Nam triển khai công trình dùng 126.000 tấn cốt thép, dự kiến hoàn thành ngay năm 2027, thiết lập kỷ lục trong ngành xây dựng toàn cầu

Ngày 19/12/2025, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội (Khu đô thị thể thao Olympic) với quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng. Đây là dự án khu đô thị lớn nhất Việt Nam, trải rộng trên địa bàn 11 xã , được định hướng trở thành trung tâm thể thao – dịch vụ – văn hóa tầm cỡ quốc tế ở phía Nam Thủ đô.

Tâm điểm của toàn bộ dự án là Sân vận động Hùng Vương, được xây dựng trên diện tích 73,3 ha với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi. Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành sân vận động lớn nhất thế giới, hình thành nên quần thể thể thao quy mô chưa từng có tại Việt Nam, sẵn sàng đăng cai các sự kiện tầm khu vực và quốc tế như: World Cup, Olympic…

Không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô đồ sộ, SVĐ Hùng Vương còn được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA với hệ mái che đóng mở tự động hiện đại. Điểm nhấn đặc biệt của công trình nằm ở kiến trúc lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn – tạo nên một công trình vừa hiện đại, vừa mang tính biểu tượng cho tinh thần và hào khí dân tộc.

SVĐ Hùng Vương cũng được định vị là một trong những “siêu sân vận động” xanh và thông minh bậc nhất thế giới. Công trình tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như AI hỗ trợ thay mới mặt sân chỉ trong 6–10 giờ, ghế thông minh kết nối 5G, cùng hệ thống kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực.

Không dừng lại ở yếu tố công nghệ, sân vận động còn được phát triển theo tiêu chí bền vững và tiết kiệm năng lượng. Hệ thống tái chế nước giúp tiết kiệm tới 70% lượng nước sạch, kết hợp các giải pháp chống hấp thụ nhiệt, chống tia UV và tăng cường thông gió tự nhiên nhằm giảm tiêu thụ điện năng và hạn chế tiếng ồn khi vận hành.

Đặc biệt, công trình còn sở hữu khu vực VVIP được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện lớn. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam hướng tới mục tiêu đăng cai các giải đấu và sự kiện thể thao hàng đầu khu vực cũng như thế giới trong tương lai.

Quy mô của SVĐ Hùng Vương cũng được thể hiện qua những con số xây dựng khổng lồ : 700.000 m³ bê tông; 1,7 triệu m² ván khuôn; 80.000 tấn cốt thép xây dựng; 46.000 tấn thép cho kết cấu mái và hệ mặt dựng façade; 1 triệu mối nối coupler… Đây được xem là khối lượng thi công chưa từng có đối với một công trình thể thao tại Việt Nam.

Điều gây bất ngờ lớn nhất hiện nay chính là tốc độ thi công “thần tốc” của dự án. Chỉ sau khoảng 5 tháng triển khai, toàn bộ công tác san lấp và các hạng mục phụ trợ đã cơ bản hoàn thành. Hệ thống giao thông nội khu và giao thông kết nối đạt khoảng 80% khối lượng, thi công ép cọc kết cấu chính đạt 100%, trong khi phần đài móng và sàn tầng 1 đã đạt khoảng 70%.

Hiện công trường đang triển khai kết cấu bê tông cốt thép tầng 2 và các khán đài, hướng tới mục tiêu lắp đặt kết cấu thép đỡ mái từ tháng 6/2026.

Song song với sân vận động, hàng loạt hạng mục quy mô lớn cũng sẽ được triển khai trong thời gian tới. Bao gồm khách sạn khoảng 30 tầng nằm cạnh sân vận động, bệnh viện quy mô lớn có chuyên khoa dành cho thể thao, tổ hợp sân tennis – pickleball cùng hệ thống cảnh quan đồng bộ.

Đặc biệt, tuyến đường rộng 120 m kết nối các quốc lộ chính với sân vận động cũng đang được đẩy mạnh thi công nhằm tạo trục giao thông hiện đại cho toàn khu vực.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép vào tháng 12/2026. Phần mái sân vận động dự kiến hoàn tất vào tháng 5/2027 trước khi toàn bộ công trình chính thức hoàn thành vào tháng 7/2027.

Với việc dự kiến hoàn thành SVĐ Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi chỉ trong 20 tháng, Vingroup sẽ tiếp tục phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử ngành xây dựng toàn cầu, khẳng định vị thế và năng lực hàng đầu thế giới của doanh nghiệp Việt Nam.