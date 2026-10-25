Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có tổ hợp thể thao hơn 400ha do tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, sở hữu sân vận động 135.000 chỗ ngồi lớn nhất hành tinh

Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương tại phía Nam Hà Nội có quy mô hơn 400ha, với tâm điểm là sân vận động VinFast – Trống Đồng có sức chứa dự kiến 135.000 chỗ ngồi.

Quy mô hơn 400ha, nằm trong Top 4 các tổ hợp thể thao lớn nhất thế giới

Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex) được định hướng trở thành trung tâm thể thao – văn hóa – giải trí lớn và hiện đại hàng đầu thế giới. Khu liên hợp thể thao này có quy mô hơn 400 ha nằm tại Vinhomes Global Sportia Hanoi (Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội) thuộc phía Nam Hà Nội. Dự án do Tập đoàn Vingroup đầu tư, khởi công vào cuối năm 2025 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng.

Với tổng diện tích hơn 400ha, khu liên hợp được đặt cạnh một số tổ hợp thể thao lớn trên thế giới như Công viên Olympic Bắc Kinh (Olympic Green) tại Trung Quốc có diện tích 1.135ha, Công viên Olympic tại Sydney, Australia, rộng 640ha và Tổ hợp thể thao Azadi tại Tehran, Iran, rộng 450ha.

Theo số liệu đối chiếu về diện tích toàn khu được công bố trong tài liệu giới thiệu dự án, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương có quy mô lớn hơn Thành phố Thể thao Jakabaring tại Nam Sumatra (Indonesia) rộng 325ha, và Công viên Olympic Munich tại Bavaria (Đức) rộng 289ha.

Tổ hợp thể thao Địa điểm Diện tích Công viên Olympic Bắc Kinh Bắc Kinh, Trung Quốc 1.135ha Công viên Olympic Sydney Sydney, Australia 640ha Tổ hợp thể thao Azadi Tehran, Iran 450ha Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương Hà Nội, Việt Nam Hơn 400ha Thành phố Thể thao Jakabaring Nam Sumatra, Indonesia 325ha Công viên Olympic Munich Bavaria, Đức 289ha

Xét theo tổng diện tích ranh giới toàn khu, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương thuộc Top 4 tổ hợp thể thao lớn nhất thế giới.

Sân vận động VinFast – Trống Đồng rộng 73,3ha, sức chứa 135.000 chỗ

Công trình trung tâm của khu liên hợp là sân vận động VinFast – Trống Đồng, có diện tích 73,3ha và sức chứa dự kiến 135.000 chỗ ngồi. Theo thông tin giới thiệu, đây là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới theo quy mô thiết kế.

Công trình được thiết kế với hệ thống mái che đóng mở tự động, hướng đến đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Sân vận động sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh trong quá trình vận hành.

Theo kế hoạch, sân vận động VinFast – Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Ngoài phục vụ các sự kiện thể thao, công trình còn được định hướng trở thành địa điểm tổ chức những chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn.

Bên cạnh sân vận động chính, khu liên hợp còn có sân vận động tiêu chuẩn Olympic với sức chứa 40.000 chỗ ngồi, phục vụ các sự kiện điền kinh và những hoạt động thể thao, văn hóa trong nước, quốc tế.

Cung thi đấu trong nhà Hanoi Sport Arena có diện tích 7,6ha, sức chứa 12.000 chỗ, được quy hoạch phục vụ các giải đấu thể thao chuyên nghiệp, hòa nhạc và sự kiện giải trí quanh năm.

Đối với các môn thể thao dưới nước, Aquatic Center có sức chứa 10.000 chỗ, phục vụ các nội dung thi đấu quốc tế về bơi và thể thao dưới nước. Nhà thi đấu xe đạp lòng chảo có sức chứa dự kiến 4.000-5.000 chỗ, được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu Olympic.

Hệ thống khoảng 300 sân tennis, pickleball, padel và 4 sân golf 18 hố

Ngoài các công trình thi đấu quy mô lớn, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương còn được quy hoạch hệ thống công viên tennis, pickleball và padel với tổng diện tích hơn 40ha, số lượng khoảng 300 sân.

Quần thể sân golf gồm 4 sân golf 18 hố, được thiết kế với sự tham gia của các đơn vị tư vấn quốc tế. Hệ thống đường dạo và đường xe đạp cũng được bố trí với nhiều loại địa hình và độ dốc, phục vụ hoạt động tập luyện, thi đấu và trải nghiệm thể thao ngoài trời.

Với quy mô hơn 400ha, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương tập hợp nhiều loại hình công trình, từ sân vận động sức chứa lớn, nhà thi đấu trong nhà, trung tâm thể thao dưới nước đến các sân thể thao ngoài trời và sân golf.

Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe để đăng cai các đại hội thể thao quốc tế đỉnh cao như Thế vận hội Olympic, FIFA World Cup, ASIAD, đồng thời là nơi diễn ra các lễ hội văn hóa – nghệ thuật quy mô toàn cầu.

Theo kế hoạch giới thiệu dự án, các hạng mục chính của khu liên hợp dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp được định hướng phục vụ các sự kiện thể thao quốc tế, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và nhu cầu tập luyện thể thao của người dân.