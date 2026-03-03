Xiaomi vừa đạt được bước tiến then chốt trong lĩnh vực trí tuệ thể hiện khi robot hình người của hãng chính thức bước vào nhà máy ô tô thực để tham gia công việc lắp ráp linh kiện phức tạp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một robot hình người hoạt động tự động hoàn toàn trong môi trường sản xuất ô tô điện.

Theo bài đăng trên Weibo hôm thứ Hai của Xiaomi, robot đã hoạt động tự động thành công trong 3 giờ liên tục tại trạm lắp đặt đai ốc trong xưởng đúc áp lực của Xiaomi EV. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy robot đạt tỷ lệ thành công 90,2% khi lắp đặt đồng thời trên cả hai bên của trạm làm việc. Hiệu suất này cũng đáp ứng yêu cầu thời gian chu kỳ nhanh nhất của dây chuyền sản xuất là 76 giây.

Nhiệm vụ đòi hỏi robot phải gắp chính xác các đai ốc tự ren từ thiết bị cấp liệu tự động và đặt chúng lên đồ gá định vị. Sau đó robot phối hợp với băng chuyền trượt và định vị tự động để hoàn thành việc vặn chặt tự động các bộ phận sàn sau khi đúc tích hợp.

Xiaomi cho biết thách thức lớn nhất nằm ở việc đạt được sự căn chỉnh chính xác và gắn kết đáng tin cậy của các đai ốc tự ren. Cấu trúc spline bên trong đai ốc, tư thế gắp không cố định và nhiễu từ lực từ tính đã làm tăng đáng kể độ phức tạp của việc lắp ráp.

Để giải quyết những thách thức này, Xiaomi đã áp dụng phương pháp kiểm soát điều khiển bởi dữ liệu đầu cuối. Giải pháp này tận dụng mô hình lớn VLA (Vision-Language-Action) 4,7 tỷ tham số do chính hãng phát triển có tên Xiaomi-Robotics-0, kết hợp với công nghệ học tăng cường.

Khung đào tạo kết hợp này giảm sự phụ thuộc vào dữ liệu điều khiển từ xa thực tế. Nó cho phép robot nhanh chóng thích nghi với các điều kiện hoạt động đa dạng và liên tục học hỏi từ các tương tác với môi trường vật lý.

Ngoài ra, Xiaomi đã tích hợp thông tin đa phương thức bao gồm thị giác, phản hồi xúc giác và bản thể cảm nhận khớp. Điều này làm giảm xác suất đánh giá sai trạng thái trong các tình huống phức tạp, tăng cường tính ổn định và độ mạnh mẽ của hoạt động.

Đối với kiểm soát chuyển động toàn thân, Xiaomi sử dụng kiến trúc hybrid tích hợp kiểm soát tối ưu hóa với học tăng cường. Bộ điều khiển tối ưu hóa giải quyết mỗi lần lặp trong dưới 1 mili giây, đảm bảo khả năng phản hồi thời gian thực của hệ thống.

Bộ điều khiển học tăng cường đã trải qua đào tạo thông qua hàng trăm triệu nhiễu loạn ngẫu nhiên được mô phỏng trong môi trường ảo. Điều này cho phép robot duy trì thăng bằng trong các điều kiện nhiễu loạn cực đoan và đạt được khả năng chuyển giao zero-shot sang robot thực.

Xiaomi nhấn mạnh rằng trạm lắp ráp đai ốc tự ren đánh dấu bước đầu tiên trong việc mở rộng quy mô ứng dụng robot hình người trong sản xuất ô tô. Công ty hiện đang tiến hành triển khai và xác thực trên nhiều trạm làm việc điển hình khác, bao gồm các nhiệm vụ như nhặt từ thùng và lắp đặt huy hiệu phía trước. Xiaomi đang tập trung vào việc vượt qua nút thắt cốt lõi về "thời gian chu kỳ sản xuất và tỷ lệ đạt" để thúc đẩy triển khai công nghiệp rộng hơn.

Lei Jun, người sáng lập, chủ tịch và CEO của Xiaomi, dự đoán trong một bài đăng riêng trên WeChat hôm thứ Hai rằng số lượng lớn robot hình người sẽ bắt đầu làm việc trong các nhà máy Xiaomi trong vòng 5 năm tới.

Những tiến bộ của Xiaomi trong lĩnh vực robot hình người diễn ra khi các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu đang tăng tốc đầu tư vào trí tuệ thể hiện. Các đối thủ cạnh tranh cũng đang tích cực thúc đẩy sản xuất hàng loạt và ứng dụng robot.

CEO Elon Musk của Tesla trước đây cho biết đến cuối năm 2026, robot Optimus dự kiến sẽ thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn. Tesla có kế hoạch ra mắt phiên bản sản xuất hàng loạt của robot hình người thế hệ thứ ba trong quý đầu tiên của năm nay.