Lần đầu tiên trong lịch sử, người Việt dựng lên một công trình có trọng lượng tới 62 tấn trên độ cao 3.100m giữa biển mây, xác lập kỷ lục kỳ vĩ nhất châu Á

Nằm trên “nóc nhà Đông Dương”, Đại tượng Phật A Di Đà hiện lên như một biểu tượng kết tinh giữa tâm linh và ý chí chinh phục của con người. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 5 năm khánh thành tuyến cáp treo Fansipan, công trình này đã chính thức xác lập hai kỷ lục: “Tượng Phật A Di Đà bằng đồng tọa lạc ở độ cao cao nhất châu Á” và “Tượng Phật A Di Đà bằng đồng tọa lạc ở độ cao cao nhất Việt Nam”.

Để đưa được một khối lượng vật liệu khổng lồ lên độ cao hơn 3.100 m, đội ngũ kỹ sư và nghệ nhân Việt Nam đã triển khai giải pháp kỹ thuật đặc biệt, chưa từng có tiền lệ. Thay vì phương pháp đúc khuôn truyền thống, bức tượng được lắp ghép từ hàng nghìn tấm đồng dày 5mm, ốp lên hệ khung thép có thể tích khoảng 1.000 m3.

Giải pháp này không chỉ tối ưu thi công trong điều kiện địa hình khắc nghiệt mà còn giúp công trình có khả năng chống chịu gió mạnh, băng giá và biến đổi nhiệt độ khắc nghiệt trên đỉnh núi cao, bảo đảm độ bền vững lâu dài.

Đại tượng Phật A Di Đà được đúc từ đồng với chiều cao 21,5m,

Về tổng thể kiến trúc, công trình được tổ chức thành ba tầng. Tầng trên cùng là nơi an vị tượng Phật; tầng giữa là không gian giảng đạo; trong khi tầng dưới bố trí khu vực dừng chân cho du khách hành hương.

Đại tượng Phật A Di Đà có chiều cao 21,5m, chế tác từ hàng vạn tấm đồng dày 5mm có tổng trọng lượng tới 62 tấn. Tượng Phật trên đỉnh Fansipan được đặt trên đài sen đường kính 12,3m, đế tượng hình bát giác mỗi cạnh 6,54m, cao 7,8m và được ốp đá xanh, bên ngoài chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Điểm nhấn đặc biệt của công trình nằm ở phong cách tạo hình mang đậm dấu ấn mỹ thuật thời nhà Trần. Các chi tiết từ cánh sen đến hoa văn bệ tượng đều được chạm khắc thủ công công phu. Không gian bên trong tượng được hoàn thiện bằng đá hoa cương nhập khẩu từ châu Âu, tạo nên sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và kỹ thuật hiện đại.

Đáng chú ý, phần nội thất trong lòng tượng không chỉ mang ý nghĩa kiến trúc mà còn là không gian tâm linh linh thiêng, nơi lưu giữ Ngọc Xá lợi Phật – báu vật do các cao tăng Myanmar trao tặng Tổ đình Vĩnh Nghiêm và được cung thỉnh về đây. Tại không gian này, nhiều hoạt động Phật giáo như giảng kinh, cầu an thường xuyên được tổ chức.

Ngọc Xá lợi Phật đặt trong bảo tháp lưu ly 7 tầng bên trong lòng Đại tượng Phật.

Từ hệ thống cáp treo nối Ga Hoàng Liên với Ga Fansipan, du khách có thể lựa chọn hai phương án để tiếp cận và chiêm bái Đại tượng.

Với hành trình đi bộ, từ khu vực chùa Bích Vân, du khách men theo lối bậc thang để tiến gần tới vị trí tượng, sau đó tiếp tục hành trình lên cột cờ đỉnh Fansipan. Ở chiều ngược lại, tuyến đường qua chùa Kim Sơn Bảo Thắng sẽ đưa du khách đi qua quần thể tâm linh với các công trình như tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, miếu Sơn thần và con đường La Hán trước khi quay lại Đại tượng.

Trong khi đó, lựa chọn tàu leo núi Fansipan mang lại góc nhìn toàn cảnh hơn. Từ trên tàu, du khách có thể chiêm ngưỡng Đại tượng Phật từ xa ở cả hai chiều di chuyển, cảm nhận trọn vẹn sự hùng vĩ của công trình giữa không gian núi non trùng điệp.