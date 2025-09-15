Theo Nikkei, doanh số Uniqlo nội địa trong năm tài chính kết thúc vào tháng 8 năm 2025 đã tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 1,03 nghìn tỷ yên (6,98 tỷ đô la), đánh dấu lần đầu tiên một công ty may mặc vượt ngưỡng doanh số 1 nghìn tỷ yên tại Nhật Bản.

Thành tích ấy phản ánh sức mạnh bền bỉ của tập đoàn mẹ Fast Retailing trong việc kết hợp những cửa hàng quy mô lớn, trải nghiệm mua sắm hiện đại và việc ứng dụng dữ liệu lớn vào quản lý vận hành. Nhờ hệ thống phân tích hành vi khách hàng chi tiết theo từng khu vực, từng mùa, Uniqlo kiểm soát hàng tồn kho hiệu quả hơn, giảm thiểu việc xả hàng và tối ưu hóa lợi nhuận.

Sức hấp dẫn của các cửa hàng flagship tại Tokyo, Osaka hay Yokohama không chỉ nằm ở thiết kế không gian rộng rãi mà còn ở sự đa dạng sản phẩm, từ áo thun giá rẻ đến dòng cao cấp như Uniqlo U hay hợp tác với các nhà thiết kế quốc tế. Trong bối cảnh đồng yên yếu và du lịch quốc tế trở lại mạnh mẽ, lượng khách nước ngoài đổ đến Nhật đã góp phần đáng kể vào doanh số, biến Uniqlo thành điểm dừng chân mua sắm quen thuộc trong hành trình của nhiều du khách.

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là một câu chuyện khởi đầu rất khác biệt.

Uniqlo vốn không sinh ra ở Tokyo hoa lệ, mà bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ mang tên “Unique Clothing Warehouse” mở năm 1984 tại Hiroshima. Khởi điểm ấy bắt nguồn từ tầm nhìn của Tadashi Yanai, con trai của một chủ cửa hàng may mặc địa phương, người muốn xây dựng một thương hiệu thời trang đại chúng nhưng chất lượng tốt.

Tadashi Yanai chính là linh hồn của Uniqlo. Sinh ra trong gia đình có cửa hàng quần áo nam nhỏ tại Yamaguchi, ông thừa hưởng sự nhạy bén thương mại từ cha nhưng lại có một khát vọng lớn hơn: biến quần áo – thứ vốn được coi là nhu yếu phẩm – thành một sản phẩm có tính phổ quát, vừa tiện ích, vừa chất lượng, lại có thể thay đổi cách sống của con người. Khi chính thức tiếp quản sự nghiệp gia đình, Yanai nhanh chóng thay đổi tư duy kinh doanh từ mô hình buôn bán nhỏ lẻ sang tầm nhìn toàn cầu, với triết lý “Changing clothes, changing conventional wisdom, change the world” – thay đổi quần áo, thay đổi tư duy, thay đổi thế giới.﻿

Cái tên “Uniqlo” thực chất là sự rút gọn của “Unique Clothing”, và ngay từ ban đầu, triết lý cốt lõi đã không phải là chạy theo mốt mà là tạo ra “LifeWear” – quần áo đơn giản, tiện dụng, phù hợp với mọi người, mọi hoàn cảnh. Qua ba thập kỷ, từ một thương hiệu địa phương, Uniqlo từng bước vươn mình ra thế giới, với cú đột phá lớn khi mở cửa hàng tại Harajuku năm 1998, rồi tiến sang London năm 2001, New York năm 2005 và dần trở thành một trong những thương hiệu toàn cầu có ảnh hưởng nhất trong ngành.

Điều đáng nói là sự trỗi dậy của Uniqlo không đến từ chiến lược thời trang nhanh như Zara hay H&M, mà ngược lại, thương hiệu này nhấn mạnh vào nghiên cứu vật liệu, hợp tác công nghệ với những tập đoàn dệt sợi lớn để tạo ra sản phẩm mang tính “công năng”. Các dòng áo Heattech giữ ấm, chống mồ hôi hay áo khoác Ultra Light Down gấp gọn đều là minh chứng cho sự đầu tư bài bản này.

Việc Uniqlo vượt mốc 1 nghìn tỷ yên doanh thu tại thị trường quê hương vì thế không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn là dấu mốc văn hóa. Nó chứng minh rằng từ một cửa hàng gia đình nhỏ bé ở Hiroshima cũng có thể vươn lên trở thành biểu tượng toàn cầu, sánh ngang cùng các tập đoàn phương Tây với triết lý LifeWear đã ăn sâu vào định hướng.

Được biết trong năm năm qua, Uniqlo đã đóng cửa hơn 30 cửa hàng và tăng diện tích mặt bằng bán hàng trung bình trên mỗi cửa hàng thêm 10%. Nhờ việc mở rộng không gian, thương hiệu trưng bày được nhiều sản phẩm hơn, đồng thời thúc đẩy nhu cầu mua sắm. Doanh số trung bình trên mỗi cửa hàng do công ty trực tiếp vận hành đã tăng 13% từ năm tài chính kết thúc vào tháng 8 năm 2020 lên 992,53 triệu yên trong năm tài chính 2024.

Năm 2023, công ty ra mắt nền tảng "Management Cockpit", thu thập hơn 30 triệu thông tin, bao gồm đánh giá sản phẩm từ cửa hàng trực tuyến và phản hồi của khách hàng nhận được thông qua trung tâm hỗ trợ, sử dụng thông tin này để phát triển hàng dệt kim với chất liệu mới và cải tiến các sản phẩm hiện có.

Nền tảng này cung cấp thông tin theo thời gian thực về doanh số bán hàng tại các cửa hàng trong nước và quốc tế, trực tuyến cũng như hàng tồn kho tại cửa hàng. Thuật toán dựa trên dữ liệu này sẽ tạo ra dự báo nhu cầu và liên kết chúng với kế hoạch sản xuất của nhà máy, từ đó cho phép công ty nhanh chóng sản xuất những sản phẩm cần thiết.

Theo: Nikkei Asia﻿, Reuters