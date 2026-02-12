Sáng 12/2, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty Cổ phần CT UAV chính thức công bố triển khai tuyến vận chuyển bưu chính bằng thiết bị bay không người lái (UAV) kết nối xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu (TPHCM).

Đây được xem là bước đi tiên phong trong ứng dụng các giải pháp giao thông thông minh, góp phần nâng cao chỉ số kinh tế số, giảm tải áp lực cho hạ tầng vận tải đường bộ của thành phố

Tuyến bay được thiết kế với lộ trình vượt biển, kết nối điểm cất cánh tại khu vực bến phà Cần Giờ và điểm hạ cánh tại bến phà biển Vũng Tàu, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động vận chuyển bưu chính bằng thiết bị bay không người lái được triển khai trên hành lang vận chuyển đặc thù này.

Trong giai đoạn đầu, Vietnam Post ưu tiên vận chuyển các bưu gửi nhỏ dưới 5kg, bao gồm hồ sơ, tài liệu và các gói hàng thương mại điện tử.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương tuyến giao hàng Cần Giờ - Vũng Tàu bằng UAV.

Các thiết bị UAV tham gia vận hành bao gồm các dòng máy bay chuyên dụng cho vận tải - logistics. CT UAV chế tạo thành công CT-Nexus Flight Control System - công nghệ độc quyền, có khả năng kháng gió cao. Với tốc độ bay trung bình 10-15m/s, thiết bị có khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều kịch bản logistics khác nhau.

Mỗi thiết bị đều được trang bị camera giám sát hành trình và hệ thống tự hành thông minh, phù hợp để vận chuyển bưu kiện, nhu yếu phẩm, dược phẩm và tài liệu trong nhiều điều kiện khai thác khác nhau.

Các tham số bay được tính toán kĩ lưỡng với độ cao tối đa 200 mét, hành lang bay rộng 300 mét và bán kính hoạt động tại khu vực cất/hạ cánh là 500 mét, đảm bảo yếu tố an toàn hàng không, an ninh vùng trời/mặt đất và hoạt động dân sinh.

Cận cảnh UAV sử dụng trong tuyến giao hàng Cần Giờ - Vũng Tàu.

Tuyến vận chuyển bưu chính bằng UAV Cần Giờ - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian chuyển phát giữa hai địa bàn có điều kiện địa lý đặc thù, mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn giao nhận nhanh chóng và thuận tiện. Đồng thời, góp phần tăng năng lực đáp ứng dịch vụ trong trường hợp giao thông bị gián đoạn, hỗ trợ hiệu quả việc vận chuyển các mặt hàng thiết yếu khi cần thiết.

Dự án cũng đóng vai trò là mô hình thí điểm có kiểm soát, giúp các cơ quan quản lý có thêm dữ liệu thực tế để từng bước hoàn thiện chính sách phát triển logistics thông minh và kinh tế tầm thấp.

Ông Nguyễn Như Thuận, Giám đốc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, việc tham gia thí điểm tuyến bay biển Cần Giờ - Vũng Tàu hướng tới chuẩn hóa một mô hình dịch vụ bưu chính mới theo chuỗi end-to-end.

Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, đóng gói, quét mã, bàn giao khai thác bay, giám sát hành trình, hạ cánh, phát hàng, chăm sóc khách hàng và đối soát được tích hợp đồng bộ vào hệ thống logistics hiện hữu, mang đến cho khách hàng trải nghiệm “một mã - một hành trình”. Trong đó, UAV được đưa vào chuỗi vận hành như một phương thức bổ sung và đảm bảo tuân thủ chuẩn dịch vụ bưu chính quốc gia.

UAV cất cánh tại bến phà Cần Giờ.

Hoạt động giao hàng bưu chính bằng UAV trên tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý đánh giá khả năng mở rộng mô hình sang những ứng dụng chuyên biệt hơn như vận chuyển y tế khẩn cấp, hỗ trợ ứng phó thiên tai hay quản lý đô thị thông minh.

Sau Lễ khai trương, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đóng vai trò đầu mối điều phối chung, phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thành phố giám sát quá trình vận hành hàng ngày. Vietnam Post sẽ từng bước tích hợp giải pháp UAV vào quy trình giao nhận hiện có, thực hiện báo cáo định kỳ về hiệu quả thời gian, chi phí và chất lượng dịch vụ, từ đó hoàn thiện mô hình vận hành và làm cơ sở cho việc mở rộng.