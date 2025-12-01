Lần đầu tiên sau 40 năm, doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản phải làm điều chưa từng: Nền kinh tế thứ 4 thế giới có thay đổi lớn?

Pilot đã áp dụng mức tăng giá 10% đối với dòng bút Frixion cách đây hai tháng. Đây là lần đầu tiên công ty tăng giá bán sản phẩm này kể từ khi tung ra thị trường vào năm 2006. Tổng Giám đốc Fumio Fujisaki cho biết trong 40 năm làm việc tại công ty, đây là lần đầu tiên Pilot tăng giá một sản phẩm bán chạy nhất.

Trải nghiệm của Pilot cho thấy Nhật Bản đang bắt đầu thích nghi với sự trở lại của lạm phát, sau nhiều thập kỷ giá cả gần như không biến động kể từ khi bong bóng tài sản những năm 1980 vỡ tung.

Ông Fujisaki gia nhập Pilot ngay sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1984 và đảm nhiệm vị trí CEO từ năm 2024. Ông nói rằng bản thân đang phải học cách kinh doanh trong một môi trường đã thay đổi.

“Nhật Bản đã trải qua thời kỳ giảm phát và việc tăng giá là điều rất khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi buộc phải thay đổi tư duy”, ông Fujisaki nói.

Tỷ lệ lạm phát lõi của Nhật Bản (không bao gồm thực phẩm tươi sống và năng lượng) được dự báo sẽ duy trì trên mức 2% trong năm tới. Điều này tạo dư địa để ngân hàng trung ương nâng lãi suất khỏi mức siêu thấp. Tháng này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã nâng lãi suất lên khoảng 0,75%, mức cao nhất kể từ năm 1995.

Người tiêu dùng Nhật Bản đang cảm nhận rõ lạm phát trên ngày càng nhiều loại hàng hóa và dịch vụ. Japan Post đã tăng giá cước bưu chính thêm 30%, lần tăng đầu tiên trong 30 năm. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn tỏ ra dè dặt trong việc chuyển chi phí sang người tiêu dùng.

Các cổ đông của Pilot đã gây sức ép, yêu cầu công ty tận dụng bối cảnh mới để nâng giá bán. Ông Fujisaki cho biết điều này hiện đang diễn ra, song song với các nỗ lực cải thiện hiệu quả hoạt động và đưa ra nhiều sản phẩm mang thương hiệu hơn, có thể bán với giá cao hơn.

Trong nhiều năm, lần tăng giá duy nhất của Pilot chỉ áp dụng với các dòng bút máy cao cấp, có giá bán lên tới hàng triệu yên, nhằm bù đắp chi phí giá vàng tăng cao. Công ty đã tăng giá nhiều sản phẩm khác trong danh mục từ năm ngoái.

Tuy nhiên, cho đến tháng 10, bút Frixion - dòng sản phẩm chiếm hơn 40% doanh số bút của Pilot tại Nhật Bản - vẫn được bán với giá 230 yên, tương đương 1,47 USD. Mức giá này không đổi so với gần hai thập kỷ trước.

Ông Fujisaki thừa nhận việc tăng giá là một canh bạc. Quyết định này sẽ thử thách mức độ sẵn sàng chi trả của tầng lớp trung lưu Nhật Bản cho một mặt hàng tiêu dùng hằng ngày. Nó cũng kiểm tra khả năng các đối thủ duy trì giá thấp để giành thị phần.

Ông nói: “Hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá phản ứng của khách hàng. Nhưng nếu các đối thủ đưa ra chất lượng tương đương mà vẫn giữ được mức giá cũ, đó sẽ là một vấn đề”.

Theo FT