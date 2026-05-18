Lần đầu tiên Nga giới thiệu máy bay chiến đấu 2 chỗ ngồi Su-57D cách mạng hóa

Sao Đỏ
|

Cục thiết kế Sukhoi của Nga đã phát triển một phiên bản hai chỗ ngồi mới của máy bay chiến đấu Su-57.

Bức ảnh tương ứng được nhà tuyên truyền nổi tiếng người Nga Ilya Tumanov (biệt danh Fighterbomber) công bố.

Hình ảnh đăng tải cho thấy một chiến đấu cơ với buồng lái được mở rộng và cabin kéo dài đặc trưng. Phiên bản cải tiến này có khả năng sẽ được đặt tên là Su-57D.

Điều đáng chú ý là ý tưởng về một tiêm kích hai chỗ ngồi dựa trên Su-57 đã được phát triển như một phần của dự án chung Nga - Ấn Độ mang tên FGFA (máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm). Dự án này có lịch sử từ những năm 2010.

Sau đó, Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất Nga (UAC) và Công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ đã ký một thỏa thuận hợp tác phát triển và sản xuất chiến đấu cơ thế hệ thứ năm.

Theo thỏa thuận hợp tác, phía Ấn Độ chịu trách nhiệm chế tạo máy tính trên máy bay, hệ thống dẫn đường, màn hình hiển thị thông tin buồng lái và hệ thống tự vệ. Phần việc còn lại sẽ do Cục Thiết kế Sukhoi thực hiện.

Dự kiến HAL sẽ nắm giữ ít nhất 25% cổ phần trong dự án và tổng chi phí của chương trình ước tính khoảng 8 - 10 tỷ USD. Hai bên cũng dự kiến rằng một phiên bản máy bay do Ấn Độ sản xuất sẽ được xuất khẩu trong tương lai.

Tiêm kích Su-57D của Nga dựa trên bản thiết kế FGFA cũ?

Tính đến tháng 10/2017, Ấn Độ về mặt hình thức vẫn là một bên tham gia chương trình, nhưng quyết định cuối cùng về việc tiếp tục sẽ do chính phủ nước này đưa ra, theo lời người đứng đầu HAL.

Tháng 4/2018, New Delhi chính thức rút khỏi dự án FGFA. Quân đội Ấn Độ kết luận rằng máy bay chiến đấu của Nga không đáp ứng được các yêu cầu về khả năng tàng hình đã đề ra.

Bên cạnh đó, các khiếu nại liên quan đến trình độ của hệ thống điện tử hàng không, radar và cảm biến, mà theo phía Ấn Độ không đáp ứng được tiêu chuẩn của một tiêm kích thế hệ thứ năm hoàn chỉnh.

Có khả năng dự án Su-57D dựa trên những phát triển của chương trình FGFA. Đồng thời việc Nga đẩy mạnh nghiên cứu phiên bản hai chỗ ngồi có thể là do Ấn Độ ngày càng quan tâm đến Su-57 trong bối cảnh từ chối F-35 của Mỹ.

Theo Militarnyi
Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

