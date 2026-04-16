Lần đầu tiên Mỹ-Hamas đối thoại trực tiếp sau lệnh ngừng bắn Gaza

CNN đưa tin, Mỹ và Hamas thực hiện các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận mong manh do Mỹ làm trung gian, theo hai nguồn tin từ Hamas.

Một phái đoàn do cố vấn cấp cao của Mỹ Aryeh Lightstone dẫn đầu, đã gặp trưởng đoàn đàm phán của Hamas Khalil al-Hayya tại Cairo vào tối 15/4, theo các nguồn tin. Lightstone đi cùng Nickolay Mladenov, Đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình do Mỹ hậu thuẫn. Khi được CNN liên hệ để bình luận, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Chúng tôi không bình luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra".

Al-Hayya, sống sót sau một vụ ám sát của Israel tại thủ đô Doha của Qatar vào tháng 9 năm ngoái, đã nhấn mạnh với Lightstone về sự cần thiết của việc Israel phải thực hiện đầy đủ các cam kết trong giai đoạn đầu của thỏa thuận - bao gồm chấm dứt các cuộc tấn công và cho phép nhiều viện trợ nhân đạo hơn - để có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo, theo các nguồn tin.

Lệnh ngừng bắn được làm trung gian vào tháng 10 đã chấm dứt hai năm chiến sự ở Gaza, dù vẫn chưa giải quyết được những câu hỏi cốt lõi về tương lai của vùng lãnh thổ bị tàn phá này, bao gồm vai trò của Hamas trong bất kỳ cơ cấu an ninh hoặc quản trị nào trong tương lai. Hamas tái khẳng định quyền kiểm soát đối với phần Gaza không bị Israel chiếm đóng, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích thường xuyên trong khu vực.

Cuộc gặp hôm 15/4 diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Lightstone gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm đảm bảo Israel cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn, theo một nguồn tin Mỹ và một nhà ngoại giao am hiểu cuộc gặp. Một nguồn tin cho biết Israel đồng ý thực hiện các yêu cầu đó nếu Hamas cam kết giải giáp.

Các cuộc họp giữa Hamas, đại diện Hội đồng Hòa bình và các bên trung gian quốc tế nhằm đạt được thỏa thuận về giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn: giải giáp Hamas, triển khai lực lượng quốc tế tới Gaza và rút quân Israel khỏi vùng lãnh thổ bị tàn phá. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán liên tục bế tắc do yêu cầu Hamas phải đồng ý giải giáp trước khi Israel hoàn thành các cam kết trong giai đoạn một. Hamas và nhiều tổ chức quốc tế hoạt động tại Gaza cho rằng Israel không tuân thủ thỏa thuận, điều mà Israel phủ nhận và đồng thời cáo buộc Hamas vi phạm.

Theo cơ quan y tế Palestine, các cuộc không kích của Israel khiến hơn 765 người thiệt mạng tại Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10.

Một nguồn tin cấp cao của Hamas cho biết nhóm này coi đề xuất hiện tại là mất cân đối và “thu hẹp toàn bộ tiến trình vào một điều khoản duy nhất – giải giáp – trong khi các nghĩa vụ khác của giai đoạn đầu bị trì hoãn hoặc xem nhẹ".

“ Bản đề xuất phản ánh sự mất cân đối lớn trong thứ tự ưu tiên: an ninh của Israel được đặt lên hàng đầu, trong khi các quyền nhân đạo, chính trị và hành chính của người Palestine bị trì hoãn”, nguồn tin cho biết.