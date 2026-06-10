Lần đầu tiên hàng trăm cảnh sát ở 11 tỉnh thành đồng loạt phá án, bắt hơn 400 đối tượng

Đây là chuyên án ma túy đầu tiên được xác lập, đấu tranh trải dài trên nhiều địa bàn với phạm vi 11 tỉnh, thành phố trong nước.

Ngày 10/6/2025, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam có dấu hiệu hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh, quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng.

Đường dây hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng, sử dụng mạng xã hội để liên lạc, thường xuyên thay đổi số điện thoại, chia nhỏ khâu vận chuyển, giao nhận qua nhiều khâu trung gian nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Tang vật vụ án - Ảnh: Cục C04

Trong đó, một số đối tượng có vai trò vận chuyển và tiêu thụ nằm trong chuyên án của Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; chuyên án của Công an Tây Ninh và trong hồ sơ nghiệp vụ của Công an một số địa phương đang đấu tranh.

Trước tính chất nghiêm trọng của đường dây tội phạm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã chủ trì, tổ chức cuộc họp với Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng, Công an các đơn vị, địa phương để trao đổi thông tin và thống nhất báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Ngày 15/4/2026, đã bắt quả tang ba đối tượng chính tại hai điểm, sau đó các lực lượng đã đồng loạt khống chế, bắt giữ đối tượng khác trong đường dây tại 11 tỉnh, thành phố.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 119 đối tượng; thu giữ 86,2 kg MTTH; 6.000 viên thuốc lắc; 19 bánh heroin; 112 gói ma tuý dạng nước vui; 03 khẩu súng + 08 viên đạn; 10 xe ô tô; 2,7 tỷ VNĐ và nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

2 trong số các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Cục C04

Đây là chuyên án ma túy đầu tiên được xác lập, đấu tranh trải dài trên nhiều địa bàn với phạm vi 11 tỉnh, thành phố trong nước, mang tính xuyên quốc gia với lực lượng phá án tham gia đông đảo. Ngay ngày đầu phá án, các tổ công tác đã đồng loạt ra quân bắt giữ được số đối tượng trong chuyên án lớn nhất với 119 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật; quá trình triển khai kế hoạch đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng chức năng và người dân.

Ban chuyên án tích cực phối hợp các đơn vị, địa phương tiếp tục khai thác mở rộng án, truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan, đã nâng tổng số đối tượng bắt giữ đến nay là 403 đối tượng; thu giữ 88,3 kg ma túy tổng hợp; 6.386 viên thuốc lắc; 19 bánh heroin; 416 gói ma túy dạng "nước vui"; 60 đầu thuốc lá điện tử (Podchill) chứa chất cấm; 206 kg khí N2O (bóng cười); tịch thu 07 khẩu súng; 35 viên đạn; 16 xe ô tô; 36 xe máy; 229 điện thoại di động và gần 4,5 tỷ VNĐ cùng nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố 45 vụ án, khởi tố 230 bị can; xử lý vi phạm hành chính 114 đối tượng; đang tiếp tục phân loại, củng cố tài liệu, hồ sơ đối với số đối tượng còn lại để tiếp tục xử lý theo quy định.