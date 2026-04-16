Lần đầu tại Việt Nam: Thay khớp gối bằng robot AI "may đo" từng milimet

Trong bối cảnh y học hiện đại ngày càng hướng tới cá thể hóa điều trị, việc kết hợp công nghệ in 3D và robot tích hợp trí tuệ nhân tạo đang mở ra những hướng đi đột phá. Lần đầu tiên tại Việt Nam, hai nền tảng công nghệ tiên tiến này được phối hợp đồng thời trong phẫu thuật thay khớp gối, mang lại độ chính xác cao và cải thiện đáng kể hiệu quả phục hồi cho người bệnh.

Điểm khác biệt lớn của kỹ thuật mới nằm ở bước chuẩn bị trước phẫu thuật. Thay vì dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm và hình ảnh 2D truyền thống, các bác sĩ sử dụng dữ liệu giải phẫu của từng bệnh nhân để dựng mô hình 3D chi tiết.

Trước phẫu thuật, mô hình khớp in 3D của bệnh nhân được ê-kíp bác sĩ thiết kế “may đo” theo dữ liệu giải phẫu của người bệnh.

Mô hình này giúp ê-kíp đánh giá chính xác mức độ tổn thương, xác định trục cơ học của chi dưới và lên kế hoạch cắt xương phù hợp. Có thể hiểu, mỗi bệnh nhân được "thiết kế riêng" một phương án phẫu thuật – tương tự như một bộ khớp được "may đo" theo cơ thể.

Nếu công nghệ in 3D đóng vai trò lập kế hoạch, thì hệ thống robot CORI chính là công cụ thực thi với độ chính xác cực cao.

Trong quá trình phẫu thuật, robot hỗ trợ định vị và thực hiện các lát cắt xương theo đúng kế hoạch đã thiết lập. Đồng thời, hệ thống cung cấp dữ liệu theo thời gian thực về độ cân bằng khớp và biên độ vận động, giúp bác sĩ điều chỉnh ngay lập tức nếu cần.

Ưu điểm nổi bật của robot CORI là sai số dưới 1 mm – một con số rất nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong phẫu thuật thay khớp. Bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến trục chi, độ bền và tuổi thọ của khớp nhân tạo.

Nhờ đó, phẫu thuật trở nên ít xâm lấn hơn, giảm tổn thương mô mềm, hạn chế biến chứng và giúp bệnh nhân giảm đau đáng kể sau mổ.

Theo các bác sĩ, việc kết hợp hai công nghệ không chỉ giúp nâng cao độ chính xác mà còn rút ngắn thời gian nằm viện, tối ưu chi phí điều trị và giảm gánh nặng cho người bệnh.

Định hình vị thế mới của y học Việt Nam

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - cho biết: "Trong nhiều năm qua, Vinmec đã triển khai thường quy công nghệ in 3D dẫn đường phẫu thuật thay khớp gối, đảm bảo tính cá thể hóa cho từng người bệnh. Không dừng lại ở việc ứng dụng từng công nghệ đơn lẻ, từ năm 2026, Vinmec đầu tư thêm hệ thống robot phối hợp cùng công nghệ in 3D. Sự kết hợp này cho phép chúng tôi đồng thời đạt được hai mục tiêu cốt lõi: Cá thể hóa tối đa cho từng bệnh nhân và nâng độ chính xác kỹ thuật".

Đối với phẫu thuật thay khớp gối, sai số dù rất nhỏ trong quá trình cắt xương hoặc đặt khớp nhân tạo cũng có thể ảnh hưởng đến trục chi, độ cân bằng khớp và tuổi thọ của khớp về lâu dài. Do đó, việc ứng dụng các công nghệ hỗ trợ nhằm kiểm soát chính xác từng bước phẫu thuật ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng trong thực hành lâm sàng.

Robot CORI ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI từ Mỹ đồng hành cùng ê-kíp bác sĩ trong quá trình phẫu thuật.

Việc làm chủ và triển khai đồng thời công nghệ in 3D và robot AI trong phẫu thuật không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn mở ra nhiều cơ hội cho hệ thống y tế trong nước.

Người bệnh giờ đây có thể tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại Việt Nam, thay vì phải ra nước ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng với người cao tuổi hoặc những trường hợp cần theo dõi lâu dài.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các công nghệ hiện đại cũng góp phần thu hút bệnh nhân quốc tế, bao gồm người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam và khách du lịch y tế.

Trong xu hướng y học chính xác trên toàn cầu, việc ứng dụng hiệu quả các công nghệ cao không chỉ nâng tầm chất lượng điều trị, mà còn khẳng định năng lực của đội ngũ bác sĩ Việt Nam.