Lần đầu phát hiện 4 loài chim lạ, quý hiếm ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

HOÀNG PHÚC |

Kết quả điều tra khoa học cho thấy Quảng Trị lần đầu bổ sung 4 loài chim mới vào danh lục địa phương, trong đó có loài giá trị bảo tồn cao.

- Ảnh 1.

Aythya nyroca (vịt nâu đỏ/vịt mặt trắng) tại hệ sinh thái đất ngập nước nội địa phá Hạc Hải

Ngày 4-3, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh về điều tra, khảo sát khu hệ chim hoang dã trên địa bàn vườn và một số vùng chim trọng điểm của tỉnh Quảng Bình (cũ), nhóm nghiên cứu đã ghi nhận, bổ sung 4 loài chim chưa từng được công bố trong danh lục chim của địa phương.

Loài Egretta sacra (cò đen/cò rạn) được ghi nhận tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, trong tổ hợp sinh cảnh bãi đá ven bờ và vùng triều thấp.

Lần đầu phát hiện 4 loài chim lạ, quý hiếm ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 1.

Egretta sacra tại Đảo Gió thuộc Vũng Chùa - Đảo Yến

Loài Prinia inornata (chiền chiện bụng hung/chiền chiện núi) được phát hiện tại sinh cảnh đất ngập nước nội địa ở phá Hạc Hải và khu trảng cỏ xen cây bụi thấp thuộc khu vực Động Châu - khe Nước Trong.

Lần đầu phát hiện 4 loài chim lạ, quý hiếm ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 2.

Prinia inornata tại Phá Hạc Hải

Trong khi đó, Parus monticolus (bạc má bụng vàng) xuất hiện ở sinh cảnh rừng thường xanh núi thấp thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Lần đầu phát hiện 4 loài chim lạ, quý hiếm ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh 3.

Parus monticolus tại Hung Trâu (VQG Phong Nha - Kẻ Bàng)

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận sự hiện diện của Aythya nyroca (vịt nâu đỏ/vịt mặt trắng) tại hệ sinh thái đất ngập nước nội địa phá Hạc Hải. Đây là loài có giá trị bảo tồn cao nhất trong số các loài được bổ sung đợt này, hiện được xếp hạng sắp bị đe dọa ở quy mô toàn cầu và ở mức sắp nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam.

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, việc ghi nhận thêm 4 loài chim mới góp phần cập nhật dữ liệu đa dạng sinh học, đồng thời bổ sung cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và giám sát dài hạn khu hệ chim trên địa bàn.

