Lần đầu nắm quyền, CEO Cường "Đô La" vừa làm nên kỳ tích gấp 22 lần năm trước ở Quốc Cường Gia Lai

Ông Nguyễn Quốc Cường hiện là CEO của Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: HA

Theo đó, CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) mới đây công bố báo cáo tài chính quý IV/2024, với doanh thu đạt 486 tỷ đồng, tức là gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Doanh nghiệp do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường làm CEO có lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên mức 63 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với năm 2023.

Tính lũy kế cả năm 2024, Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu thuần lên tới 729 tỷ đồng, tăng 69% so với năm trước đó. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này trong năm 2024 đạt gần 72 tỷ đồng, tức là gấp hơn 22 lần so với năm 2023. Tuy đạt tăng trưởng cao nhưng so với kế hoạch năm, Quốc Cường Gia Lai mới chỉ hoàn thành được 56% chỉ tiêu về doanh thu và 88% kế hoạch lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính này, tại thời điểm ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt gần 8.900 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trên thực tế, công ty của ông Nguyễn Quốc Cường đã giải phóng được gần 400 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó chủ yếu là bất động sản dở dang, bất động sản dưới dạng hàng hóa, từ đó giá trị hàng tồn kho còn hơn 6.600 tỷ đồng.

Đặc biệt, lượng tiền mặt và tiền gửi của Quốc Cường Gia Lai cũng tăng mạnh, khi đạt gần 115 tỷ đồng, gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm.

Ngoài ra, nhờ lợi nhuận tăng và việc kiểm soát về hàng tồn kho, giảm những khoản phải trả nên dòng tiền kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai trong năm 2024 đã chuyển từ trạng thái thâm hụt 33 tỷ đồng sang thặng dư tới 255 tỷ đồng.

Dấu ấn của ông Nguyễn Quốc Cường khi làm CEO

Sau khi ông Nguyễn Quốc Cường làm CEO, kết quả kinh doanh trong 2 quý gần đây của Quốc Cường Gia Lai có khởi sắc tích cực. Ảnh: FBNV

Vào hồi tháng 7/2024, sau khi được bổ nhiệm làm CEO, ông Nguyễn Quốc Cường đã tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Quốc Cường Gia Lai. Tại đây, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết sẽ làm mọi thứ nhằm bảo vệ cho quyền lợi của cổ đông, đồng thời đưa mọi hoạt động kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai trở lại bình thường.

Thực tế chứng minh trong 2 quý mà ông Quốc Cường lên nắm quyền điều hành, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đã có khởi sắc, nhất là trong quý IV/2024.

Đáng chú ý là Quốc Cường Gia Lai ghi nhận số tiền phải trả là 2.882 tỷ đồng trong vụ hợp đồng với Sunny Island liên quan tới dự án Phước Kiển. Quốc Cường Gia Lai sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Trương Mỹ Lan. Đây chính là số tiền được công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đặt cọc cho Quốc Cường Gia Lai nhằm nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Thế nhưng, thương vụ này không thành.

Về hướng giải quyết, ông Nguyễn Quốc Cường từng đề cập là xử lý hàng tồn kho, đồng thời thoái vốn 3 dự án thủy điện và thậm chí thoái vốn tại một số công ty khác. Theo ông Cường, sau khi trả xong 2.882 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai sẽ nhận lại dự án và có kế hoạch triển khai tiếp theo hướng phù hợp.

Để Quốc Cường Gia Lai không bị phụ thuộc vào những khoản vay tài chính bên ngoài, ông Nguyễn Quốc Cường cùng với các thành viên trong gia đình dùng tiền cá nhân cho công ty mượn.

Tại thời điểm ngày 31/12/2024, ông Nguyễn Quốc Cường đã cho Quốc Cường Gia Lai vay 30 tỷ đồng. Bà Nguyễn Ngọc Huyền My (em gái ông Cường) cho công ty vay 50,7 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Như Loan (mẹ ông Cường, đồng thời là cựu CEO Quốc Cường Gia Lai) cho vay 2 tỷ đồng.