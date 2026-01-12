Lần đầu lộ diện căn biệt thự do Huyền Baby và bạn thân 20 năm xây để "dưỡng già" ở Đà Lạt

Mới đây, Huyền Baby bất ngờ khoe một góc trong căn biệt thự mới hoàn thiện tại Đà Lạt của mình. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1989 cho biết đây là căn nhà dưỡng già mà cô và bạn thân Trà My Phạm cùng nhau gây dựng.

Huyền Baby chia sẻ tính đến hiện tại, cô và người bạn thân đã có 20 năm bên nhau, mối quan hệ ngày càng vững bền, thậm chí được gọi là tri kỷ. Ước mơ xây nhà cùng nhau của cả hai cũng đã có từ thời còn đi học cấp 3.

“Hồi học cấp 3 chúng tôi đã ước rằng sau này sẽ ở chung cùng nhau. Nhưng bỗng 1 ngày bạn tôi thông báo đi lấy chồng và Nam tiến. Ngày bạn tôi đi theo chồng, là ngày chúng tôi khóc như mưa ở sân bay. Sau vài năm, tôi cũng lấy chồng và Nam tiến, hai chị em đoàn tụ. Và giờ đôi bạn đã thực hiện ước mơ thành công”, Huyền Baby bày tỏ.

Huyền Baby và bạn thân - doanh nhân Trà My Phạm khoe một góc trong biệt thự dưỡng già ở Đà Lạt

Được biết, căn nhà chung của Huyền Baby và bạn thân được xây dựng ở Đà Lạt, với thiết kế hiện đại, nguy nga hệt như một dinh thự. Người đẹp U40 cũng cho hay căn biệt thự này cũng là cột mốc đánh dấu kỉ niệm 20 năm tình bạn và mong rằng cả hai sẽ cùng nhau tận hưởng thêm nhiều lần 20 năm nữa.

Vốn là bạn thân lâu năm nên Huyền Baby cũng cho hay cô và bạn có cùng chung lý tưởng, chung sở thích, gu thẩm mỹ. Do đó dù chưa khoe toàn bộ căn nhà nhưng nhìn qua một vài góc, cộng đồng mạng cũng phải trầm trồ vì độ chịu chi, giàu có của 2 phú bà.

Căn biệt thự vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng cũng đủ khiến trầm trồ vì diện tích rộng, thiết kế hiện đại

Theo hình ảnh được đăng tải trước đó trong bản thiết kế, căn biệt thự có khuôn viên rộng, có sân vườn để trồng cây, hoa theo ý thích. Ngôi nhà mang phong cách châu Âu, tương tự với căn biệt thự mà Huyền Baby sở hữu ở TP.HCM.

Huyền Baby và bạn thân Trà My Phạm cho biết trước khi “dưỡng già”, đây sẽ là nơi để cả hai tụ tập vào cuối tuần hay những dịp lễ, Tết đặc biệt. Ngoài ra với diện tích rộng, cả hai cũng dự định sẽ đón tiếp nhiều bạn bè, tổ chức tiệc ấm cúng, vui vẻ cùng người thân.

Trước đó, cặp bạn thân "phú bà" cũng hé lộ những hình ảnh thiết kế 3D về căn biệt thự

Ngoài căn nhà dưỡng già này, Huyền Baby cũng từng nhận nhiều sự ngưỡng mộ với toà “lâu đài” 100 tỷ mà cô sinh sống tại TP.HCM. Nữ doanh nhân từng nhiều lần chia sẻ về những góc yêu thích trong căn nhà, cách cô bài trí cho tổ ấm.

Huyền Baby cũng từng khiến dân tình "xin vía" khi khoe biệt thự 100 tỷ đồng, rộng 400m2 ở TP.HCM

Nhắc đến cuộc sống viên mãn bậc nhất trong showbiz Việt, Huyền Baby (Đặng Ngọc Huyền, SN 1989). Từ hot girl đời đầu tại Hà Nội, lọt Top 8 Miss Teen 2008, Huyền Baby tiếp tục hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ. Song từ năm 2013, khi kết hôn với doanh nhân Quang Huy - người sở hữu hệ thống khách sạn quy mô lớn, cô rút lui khỏi showbiz, tận hưởng cuộc sống viên mãn và tập trung vào kinh doanh.

Dẫu vậy, có một điều phải công nhận rằng tên tuổi của Huyền Baby chưa bao giờ hết hot. Mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân gốc Hà Nội luôn khiến dân tình phải trầm trồ với vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút. Vài năm trở lại đây, sau thành công từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024, Huyền Baby “comeback” sân khấu, trở thành cái tên hút fan rần rần.

Ở tuổi 36, Huyền Baby có một cuộc sống khiến ai cũng phải “xin vía”. Từ sự nghiệp riêng đến hôn nhân đều trọn vẹn, được cưng chiều hệt công chúa. Chưa kể, mối quan hệ bạn bè của Huyền Baby cũng luôn được ngưỡng mộ bởi quy tụ toàn “phú bà”, bên nhau 10 - 20 năm vẫn cực gắn bó, thân thiết.

Huyền Baby và bạn thân Trà My Phạm đã có 20 năm gắn bó, thân thiết như tri kỷ

Cuộc sống ở tuổi 36 cực giàu có, trọn vẹn của Huyền Baby

Ảnh: FBNV