Lần đầu livestream, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường bán 517 căn hộ ngay trên sóng

Công ty CP C‑Holdings (chủ đầu tư dự án The Felix) và Công ty BHS Group vừa tổ chức phiên livestream trên nền tảng TikTok để giới thiệu và bán sản phẩm dự án The Felix (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Đáng chú ý, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch HĐQT C‑Holdings, cũng có mặt trong buổi livestream này.

Nhân viên sale hỗ trợ khách hàng trong phiên livestream

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết rất bất ngờ khi phiên live có đến 517 lượt booking giữ chỗ mua căn hộ với tổng giá trị căn hộ lên đến 700-800 tỉ đồng.

Dự kiến thời gian tới, ông Cường có thể tiếp tục livestream dự án để khách hàng tìm hiểu dễ dàng hơn.

"Việc quảng bá sản phẩm ra thị trường thông qua tất cả nền tảng là điều cần thiết, livestream tiếp cận với khách cũng là cách để sản phẩm vừa túi tiền đến tay người trẻ - những người có nhu cầu thật"- ông Cường nhận xét.



Lượng xem livestream bán căn hộ khá cao

Theo ông Cường, The Felix là dự án ông rất tâm đắc vì phù hợp với nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm căn hộ có thiết kế hiện đại, đủ tiện ích và vừa túi tiền. Dòng sản phẩm này được gọi là "Fit Home", có kết hợp với quỹ trợ giá FIT FUND hỗ trợ người mua trả góp 3,9 triệu đồng/tháng. Ngân hàng cho vay 70% với lãi suất 0% trong 24 tháng hoặc lãi suất cố định 2,5% trong 3 năm đầu.

The Felix có 2 block cao 40 tầng với tổng cộng 1.200–1.300 căn hộ, officetel, shophouse và penthouse. Diện tích căn hộ dao động từ 45 - 85 m2, giá bán trung bình khoảng 34–35 triệu đồng/m2 (khoảng 1,5 tỉ đồngđồng/căn hộ 2 phòng ngủ). Dự án đã khởi công, dự kiến bàn giao căn hộ vào quý II/2027.