Lần đầu hé lộ trọn vẹn lễ gia tiên Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng: Nhan sắc, thần thái cô dâu không điểm chê!

Theo thông tin bên trong tấm thiệp hồng, Á hậu Phương Nhi và Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tổ chức lễ cưới vào 2 ngày 22/1 và 23/1. Hiện tại, mọi thông tin liên quan đến ngày vui của cặp đôi đều thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Nhiều người mong chờ được xem trọn khoảnh khắc đôi "trai tài gái giỏi" chính thức nắm tay nhau vào lễ đường.

Trước giờ G đám cưới, một số hình ảnh trong lễ gia tiên cách đây đúng 1 năm đã được ekip make up cô dâu hé lộ. Hồi tháng 1/2025, Phương Nhi và Minh Hoàng tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà gái ở Thanh Hoá nhưng chỉ hé lộ "nhỏ giọt" hình ảnh, buổi lễ này cũng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 2 tiếng. Trong clip vừa được chia sẻ, cư dân mạng mới được nhìn cận "full HD" visual và thần sắc của Phương Nhi. Từ sắc vóc đến biểu cảm Phương Nhi đều không có điểm chê, xứng đáng với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới.

Á hậu Phương Nhi rạng rỡ trong lễ gia tiên cách đây 1 năm (Clip: @duonghuunghiamakeup)

Phương Nhi diện áo dài do NTK Đỗ Long làm riêng, visual ngời ngời trong lễ ăn hỏi (ảnh: @duonghuunghiamakeup)

Nhìn Phương Nhi cũng đủ cảm nhận năng lượng hạnh phúc của cô dâu mới (ảnh: @duonghuunghiamakeup)

Sau 1 năm, netizen mới được ngắm nhìn kỹ diện mạo của cô dâu Phương Nhi (ảnh: @duonghuunghiamakeup)

Cặp đôi tổ chức lễ gia tiên chỉ trong vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ tại Thanh Hoá (ảnh: Đỗ Long)

Theo thông tin được in trên thiệp mời, hôn lễ của Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ diễn ra trong 2 ngày 22/1 và 23/1, tại một khu resort biển cao cấp thuộc tập đoàn của gia đình chú rể. Không chỉ lựa chọn địa điểm sang trọng, riêng tư, cặp đôi còn chuẩn bị kỹ lưỡng cho trải nghiệm của khách mời khi đưa ra quy định dresscode cụ thể. Theo đó, trang phục được định hướng theo phong cách màu sắc tươi tắn, nhẹ nhàng như hồng, xanh, trắng, xám, cam…, có phân chia rõ cho nam và nữ. Đáng chú ý, mỗi buổi tiệc trong 2 ngày sẽ sử dụng gam màu khác nhau, tạo sự khác biệt và đồng bộ về mặt hình ảnh.

Hiện tại, dàn ekip và khách mời của Phương Nhi và Minh Hoàng đã có mặt tại địa điểm cưới để chuẩn bị chung vui với cặp đôi.

Phương Nhi và Minh Hoàng tình tứ trong ảnh cưới được nhiếp ảnh gia đăng tải (ảnh: Vu Manh Tuan)