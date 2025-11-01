Lần đầu của Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh là một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, vừa là diễn viên, người mẫu, vừa là nhà sản xuất phim. Ít ai biết rằng hành trình đến với nghệ thuật của cô lại bắt đầu từ một cơ duyên rất tình cờ khi còn là học sinh cấp ba tại THPT Lý Thường Kiệt (Hà Nội), nơi cô từng đoạt giải Học sinh thanh lịch - một trong những "bệ phóng" đầu tiên giúp vẻ đẹp học đường của cô được chú ý.

Trương Ngọc Ánh là một nữ diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Vbiz

Trong một bài phỏng vấn trên Dân Trí, Trương Ngọc Ánh kể: "Lên lớp 12, tôi được đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mời đóng phim Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên. Một ngày khi tôi đang đứng lơ ngơ trước cổng trường Lý Thường Kiệt thì bỗng thấy hai anh diễn viên quen mặt ngoắc tay gọi ra hỏi có muốn đi đóng phim không, tôi gật đầu. Hai anh diễn viên đó chính là Phước Sang và Lê Công Tuấn Anh.

Cuộc gặp gỡ ấy đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi vào Sài Gòn tham gia bộ phim Em và Michael. Ngay lúc ấy, tôi đã quyết định Sài Gòn sẽ là mảnh đất lập nghiệp của mình".

Cô cho biết việc đi đóng phim khi vẫn còn đi học là cả một hành trình đặc biệt. Vì lúc ấy cô vẫn là học sinh phổ thông, anh Phước Sang đã phải ra Hà Nội xin phép nhà trường, sau đó đoàn phim còn phải trình lên Sở Giáo dục Hà Nội để được chấp thuận. Sở đồng ý với điều kiện đoàn phim phải sắp xếp cho cô tiếp tục việc học trong thời gian quay.

"Thế là, ngoài những ngày đi quay, tôi mặc áo dài trắng lên lớp ở trường Trưng Vương", Trương Ngọc Ánh kể với Ngôi Sao.

Cô bắt đầu đóng phim từ khi còn là một nữ sinh trường PTTH Lý Thường Kiệt (Hà Nội)

Đoàn phim bố trí chỗ ở cho cô tại nhà chị thư ký trường quay trên đường Lê Văn Sỹ (TP.HCM). Một thời gian sau, cô ruột của Ánh cũng bay vào để tiện chăm sóc. Cô nhớ lại: "Hai, ba tháng ở TP.HCM vui lắm nhưng đôi lúc tôi nhớ nhà, nhớ những lần đạp xe ngửi hương hoa sữa dọc phố Trần Hưng Đạo của Hà Nội, nhớ những lần cùng đám bạn trốn học đi chơi".

Nữ diễn viên kể thêm, đúng thời gian đó, cô hay nghe bài Nỗi Lòng Người Đi có câu "Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu": "Hồi ấy, tôi cũng mới biết yêu thật. Đến giờ, mỗi lần nghe lại bài hát này, bao nhiêu kỷ niệm hồi ấy vẫn dội về".

Vẻ đẹp mặn mà của Trương Ngọc Ánh

Sau lần đầu tiên bước chân vào điện ảnh ấy, Trương Ngọc Ánh quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp song song với việc học tập nghiêm túc. Từ nữ sinh Hà Nội tài năng, cô tốt nghiệp Khoa Kinh tế tại Đại học Mở TP.HCM, sau đó du học tại Singapore chuyên sâu về marketing và quảng cáo - minh chứng cho sự cân bằng giữa đam mê nghệ thuật và nền tảng kinh tế vững chắc, giúp cô sau này thành công trong vai trò nhà sản xuất phim.

Từ một cô nữ sinh được gọi ra khỏi cổng trường để thử sức trong vai diễn đầu tiên, Trương Ngọc Ánh sau này trở thành gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt với nhiều vai diễn ấn tượng như Áo Lụa Hà Đông, Hương Ga, Trái Tim Quái Vật…

Tổng hợp