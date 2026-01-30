Lần đầu của Đình Bắc khiến nhiều người phát ngại!

Ngại với cảnh Đình Bắc lần đầu quay quảng cáo!

Sau khi trở về từ VCK U23 Châu Á, Đình Bắc đang là gương mặt hot nhất nhì trong dàn cầu thủ U23 Việt Nam - phủ sóng từ trên MXH đến đời thường.

Hiện tại, tài khoản MXH TikTok của Đình Bắc đang có 1,2 triệu follower, các clip cứ đăng lên là triệu view. Nền tảng Facebook của nam tiền đạo này cũng đang có tới hơn 533 nghìn follower. Bữa tiệc ở quê nhà Đình Bắc cũng thu hút gần 2.000 người tham dự.

Chưa dừng lại ở đó, với độ nhận diện cao, lại có lượng người hâm mộ lớn, việc Đình Bắc được các nhãn hàng săn đón cũng là điều dễ hiểu. Về phía mình, ngoài các lễ trao giải, cầu thủ sinh năm 2004 cũng bắt đầu tham gia các sự kiện, nhận quảng cáo cho các nhãn hàng.

Clip này đang thu về 1,2 triệu lượt xem. Nguồn: ndqbcndqbc.

Thế nhưng.... nó cứ bị làm sao ấy, lạ lắm - đó là chia sẻ của nhiều netizen khi nhìn thấy các clip Đình Bắc quảng cáo sản phẩm.

Vì là lần đầu tiên quay quảng cáo, và cũng là cầu thủ chứ không phải dân chuyên nên Đình Bắc không tránh khỏi những sự lúng túng, ngại ngùng và biểu cảm chưa được tự nhiên, nét cười có phần ngượng ngạo. Đặc biệt nhất vẫn phải kể đến phần lời thoại, nhiều người nghe không rõ, dù đã nghe đi nghe lại nhiều lần.

"Trong đội, mình là người cười toe toét nhiều nhất, mấy ông hay trêu, răng hở cả hàm ri (răng hở cả hàm như thế này-pv) mà không sáng thì coi bộ hơi vô duyên...", Đình Bắc mở đầu đoạn quảng cáo.

Không ai ngờ, Đình Bắc vẫn viral ngay cả khi nhận quảng cáo vì biểu cảm và lời thoại nó lạ lắm.

Từ khóa Đình Bắc nhận quảng cáo được tìm kiếm nhiều trên TikTok.

"Tôi khi lần đầu nhận job quảng cáo", "Áp lực hơn cả đá bóng", "Ai dịch ảnh thoại gì giùm tui được không", "Cái quảng cáo gượng gạo mà tôi tin tưởng nhất", "'Trong đội mình là người cười toe toét nhiều nhất' - ai, ai hướng dẫn anh thoại kiểu đó", "Nhìn là không ai biết đang quảng cáo sản phẩm luôn đó, chân thật quá đi ạ"....

"Chắc ổng xem lại ngại luôn không trời. Thôi ai cũng có lần đầu nha, để yên cho ảnh nhận job đi", "Ít ai đóng quảng cáo mà nó nhạt nhẽo một cách hài hước, nó độc đáo mà nó dễ thương, nó mộc mạc mà nó hề hước như này được đó. Mong các nhãn hàng nhìn thấy",... là những bình luận của cư dân mạng.

Hiện tại, các đoạn clip quảng cáo của Đình Bắc đang viral trên MXH, được chia sẻ lại nhiều với những caption như "quảng cáo hay trả bài" "tôi khi lần đầu nhận job quảng cáo". Thậm chí có clip hơn 1,2 triệu view, thu về hàng nghìn bình luận rôm rả. Những hình ảnh cắt ra từ các đoạn quảng cáo cũng đang viral trên MXH.

Chưa qua quảng cáo sản phẩm làm trắng răng thì mới đây Đình Bắc lại thêm một pha... chấn động nữa khi nhận quảng cáo quà Valentine. Hiện tại, clip này cũng đang nhận về hơn 4 triệu lượt xem và tương tác rầm rộ chỉ sau 1 ngày đăng tải. Cho thấy sức nóng của Đình Bắc chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đình Bắc trên vide quảng cáo. Nguồn: Đình Bắc.

Hậu trường cỡ này. Nguồn: vato1903

Lần này, tuy chưa thoại câu thoại câu nào nhưng netizen vẫn không nhịn nổi cười với dáng chạy "tiến về nơi phía em" cùng điệu cười mà nhiều người hâm mộ nhận xét là "vẫn còn công nghiệp lắm".

Nhưng, nhiều netizen cũng dành lời khen ngợi cho ngoại hình sáng của Đình Bắc: "Visual cầu thủ mà cỡ này, công nhận bạn này có vẻ ngoài sáng sủa mà thiện cảm ấy nha", "Nhìn nó hài hài, nó đáng yêu á", "Chà đoạn này ăn mặc bảnh bao quá",...

Với độ phủ sóng của mình, nhiều người cũng dự đoán rằng sẽ còn tiếp tục được thấy Đình Bắc trong những clip review tiếp theo. Không biết lúc đó anh chàng đã thành thạo hơn chưa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đình Bắc nhận quảng cáo - chỉ là lần này có cả quay hình, thoại; còn trước đó, trên MXH, Đình Bắc cũng nhận những job quảng cáo sản phẩm, gắn link, hình ảnh.

Cầu thủ sinh năm 2004 hiện đang đang khoác áo CLB Công an Hà Nội. Được biết, sau khi cùng gia đình làm cỗ mời anh em, họ hàng và những người hâm mộ thì Đình Bắc đã trở lại Hà Nội tiếp tục công việc tập luyện, thi đấu.