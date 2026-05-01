Lần đầu công bố hình ảnh B-1B Lancer mang tên lửa siêu vượt âm

B-1B Lancer xuất hiện cùng tên lửa siêu vượt âm ARRW

Mới đây, một đoạn video ngắn từ căn cứ Edwards Air Force Base đã hé lộ chi tiết quan trọng: Máy bay ném bom B-1B Lancer mang theo tên lửa siêu vượt âm AGM-183A ARRW dưới cánh.

Đây là lần đầu tiên công chúng được chứng kiến sự kết hợp này, cho thấy quá trình tích hợp vũ khí đang được triển khai.

Tên lửa được gắn trên giá treo ngoài thân máy bay, vị trí vốn từng được sử dụng cho thử nghiệm JDAM và pod ngắm Sniper. Tuy nhiên, ARRW thuộc loại vũ khí nặng và phức tạp hơn nhiều. Trước đó, Không quân Mỹ chỉ từng công bố hình ảnh ARRW trên máy bay B-52H Stratofortress.

Ngân sách và chương trình thử nghiệm

Theo tài liệu ngân sách năm tài khóa 2027, Không quân Mỹ đã “thành công trong việc chứng minh khả năng của B-1B mang theo tải trọng hạng nặng khoảng 2.268kg và thả một mẫu vũ khí từ giá treo Load Adaptable Modular (LAM)”.

Điều này cho thấy các thử nghiệm trước đó đã được tiến hành với tải trọng lớn, đồng thời khẳng định vai trò của giá treo mới trong việc mang vũ khí cỡ lớn.

Chương trình ARRW từng gặp nhiều khó khăn với các thử nghiệm thất bại, khiến tương lai bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, hiện nay dự án đã lấy lại đà. Ngân sách năm 2027 dành 345,7 triệu USD cho ARRW, với tổng chi tiêu dự kiến đạt 1,7 tỷ USD đến năm 2030.

Khoản đầu tư này hỗ trợ nâng cấp Increment 2 và phát triển một loại tên lửa đạn đạo phóng từ trên không mới.

Ban đầu, Không quân Mỹ dự kiến cho nghỉ hưu B-1B vào năm 2030. Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi: Máy bay sẽ tiếp tục hoạt động ít nhất đến năm 2037. Trong giai đoạn này, B-1B sẽ tập trung vào nhiệm vụ tấn công tầm xa bằng vũ khí chiến lược.

Việc bổ sung ARRW phù hợp với định hướng này, đồng thời cho thấy Mỹ không chỉ dựa vào một loại máy bay duy nhất cho nhiệm vụ siêu vượt âm.

Đoạn video không tiết lộ thời điểm bay thử, cũng không cho thấy quá trình phóng tên lửa. Tuy nhiên, hình ảnh B-1B mang ARRW đã chứng minh chương trình đã vượt qua giai đoạn lên kế hoạch và bước vào triển khai thực tế.

Sau nhiều năm thử nghiệm và thất bại, sự xuất hiện này là tín hiệu quan trọng cho thấy chương trình vũ khí siêu vượt âm của Mỹ đang tiến triển.