Lần đầu công bố hình ảnh B-1B Lancer mang tên lửa siêu vượt âm

Hải Yến |

Một đoạn video ngắn từ căn cứ Edwards hé lộ chi tiết bất ngờ, mở ra nhiều câu hỏi về chương trình vũ khí chiến lược của Mỹ.

B-1B Lancer xuất hiện cùng tên lửa siêu vượt âm ARRW

Mới đây, một đoạn video ngắn từ căn cứ Edwards Air Force Base đã hé lộ chi tiết quan trọng: Máy bay ném bom B-1B Lancer mang theo tên lửa siêu vượt âm AGM-183A ARRW dưới cánh.

Đây là lần đầu tiên công chúng được chứng kiến sự kết hợp này, cho thấy quá trình tích hợp vũ khí đang được triển khai.

Tên lửa được gắn trên giá treo ngoài thân máy bay, vị trí vốn từng được sử dụng cho thử nghiệm JDAM và pod ngắm Sniper. Tuy nhiên, ARRW thuộc loại vũ khí nặng và phức tạp hơn nhiều. Trước đó, Không quân Mỹ chỉ từng công bố hình ảnh ARRW trên máy bay B-52H Stratofortress.

Ngân sách và chương trình thử nghiệm

Theo tài liệu ngân sách năm tài khóa 2027, Không quân Mỹ đã “thành công trong việc chứng minh khả năng của B-1B mang theo tải trọng hạng nặng khoảng 2.268kg và thả một mẫu vũ khí từ giá treo Load Adaptable Modular (LAM)”.

Điều này cho thấy các thử nghiệm trước đó đã được tiến hành với tải trọng lớn, đồng thời khẳng định vai trò của giá treo mới trong việc mang vũ khí cỡ lớn.

Chương trình ARRW từng gặp nhiều khó khăn với các thử nghiệm thất bại, khiến tương lai bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, hiện nay dự án đã lấy lại đà. Ngân sách năm 2027 dành 345,7 triệu USD cho ARRW, với tổng chi tiêu dự kiến đạt 1,7 tỷ USD đến năm 2030.

Khoản đầu tư này hỗ trợ nâng cấp Increment 2 và phát triển một loại tên lửa đạn đạo phóng từ trên không mới.

Ban đầu, Không quân Mỹ dự kiến cho nghỉ hưu B-1B vào năm 2030. Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi: Máy bay sẽ tiếp tục hoạt động ít nhất đến năm 2037. Trong giai đoạn này, B-1B sẽ tập trung vào nhiệm vụ tấn công tầm xa bằng vũ khí chiến lược.

Việc bổ sung ARRW phù hợp với định hướng này, đồng thời cho thấy Mỹ không chỉ dựa vào một loại máy bay duy nhất cho nhiệm vụ siêu vượt âm.

Đoạn video không tiết lộ thời điểm bay thử, cũng không cho thấy quá trình phóng tên lửa. Tuy nhiên, hình ảnh B-1B mang ARRW đã chứng minh chương trình đã vượt qua giai đoạn lên kế hoạch và bước vào triển khai thực tế.

Sau nhiều năm thử nghiệm và thất bại, sự xuất hiện này là tín hiệu quan trọng cho thấy chương trình vũ khí siêu vượt âm của Mỹ đang tiến triển.

Theo IE
Nga trả đũa cho Sevastopol, 2 vạn quả bom sẵn sàng nã vào Ukraine - TT Putin triệu quan chức, hé lộ "bước ngoặt lịch sử"
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
