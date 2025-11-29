Lần đầu có tổng tài vừa đẹp vừa giàu nhưng không ai dám yêu: Cười lên thấy rợn cả người, bớt ác lại được không

Trong lúc Dear X chỉ còn vài tập cuối để khép lại cuộc đời đầy góc khuất của Baek Ah Jin, khán giả bất ngờ vì sự xuất hiện của một gương mặt mới nhưng mang năng lượng đủ khiến cả mạch phim đổi hướng: Moon Do Hyeok, do Hong Jong Hyun thủ vai.

Đây không phải dạng cameo cho vui.

Anh là “nước cờ cuối” của biên kịch, tổng tài vừa đẹp, vừa giàu, vừa sang đến mức bước ra khung hình thôi cũng đủ gây bão. Thế nhưng, trớ trêu thay, đây lại là kiểu tổng tài… chẳng ai dám yêu, vì chỉ cần mỉm cười là khiến người ta lạnh sống lưng.

Moon Do Hyeok xuất hiện ở hồi cuối Dear X, đúng lúc bộ phim đã đẩy Baek Ah Jin vào điểm mất cân bằng nhất.

Trong 10 tập đầu, khán giả đã quá quen với những người đàn ông xoay quanh Ah Jin: Thanh mai trúc mã cũng là người yêu cũ, “lính bảo kê”, người cô lợi dụng, kẻ bị cô đẩy vào đường cùng. Nhưng chỉ đến khi Do Hyeok bước vào, tất cả bỗng trở nên quá nhỏ bé. Báo Hàn mô tả nhân vật này như “quân bài không thể kiểm soát”, một người đứng ngoài mọi cuộc chiến nhưng chỉ cần nhấc tay cũng đủ thay đổi vị trí của từng người trong vòng xoáy hỗn loạn.

Về mặt kịch bản, Moon Do Hyeok được đặt ở vị trí “quân bài cuối”. Các nhân vật xuất hiện trước anh đều phơi bày từng lớp quá khứ, từng cái giá mà Ah Jin phải trả. Nhưng phim cần một người khiến cô không còn đường lùi và đó chính là Do Hyeok. Anh không chỉ là hôn phu tài phiệt, mà là người nắm quyền lực thực sự, quyền lực xã hội, tài chính, và đặc biệt là quyền lực tâm lý.

Vẻ ngoài của Do Hyeok khiến ai nhìn cũng xiêu lòng: Phong thái kiềm chế, lịch lãm, từng cử chỉ đều toát ra khí chất quý ông nhà tài phiệt. Nhưng cái đáng sợ nằm ở chỗ, sự điềm đạm ấy không mang lại cảm giác an toàn.

Thậm chí khi Moon Do Hyeok cười, netizen chỉ biết khổ sở: Nhìn anh ta cười đẹp quá mà biết ngã vào có độc. Trên màn ảnh, Do Hyeok như được bọc trong lớp sương mờ, càng nhìn càng mê, nhưng càng nhìn càng thấy nguy hiểm.

Đây là lần hiếm hoi Hong Jong Hyun đảm nhận vai một tổng tài có sắc thái tâm lý phức tạp đến vậy. Những bộ phim trước thường cho anh hình tượng lãng mạn hoặc mềm mại. Với Dear X, anh đổi hẳn sang một nhân vật bí ẩn, thâm trầm, có sức nén lớn đến mức chỉ một khung hình cũng đủ khiến khán giả biết rằng Baek Ah Jin sắp gặp chuyện. Truyền thông Hàn đánh giá sự xuất hiện của Do Hyeok là “bước ngoặt của hồi cuối”, không cần xuất hiện nhiều nhưng mỗi lần ra mặt đều mang ý nghĩa quyết định.

Hiện phim mới nhá hàng những cảnh ngắn cho thấy hôn phu tài phiệt này sẽ không phải dạng đứng ngoài quan sát. Một ánh nhìn của anh hướng về Ah Jin cũng đủ khiến cô căng thẳng, như thể người đàn ông này biết nhiều hơn những gì cô cố che giấu.

Trong những phân đoạn được hé lộ, Do Hyeok bước vào đời Ah Jin với sự lịch lãm tuyệt đối, nhưng ẩn sau đó là cảm giác anh có thể dập tắt mọi nỗ lực chạy trốn của cô chỉ bằng một câu nói. Nhìn cách anh quan sát, cách anh cười, khán giả bắt đầu hiểu vì sao nhân vật này được gọi là “mảnh ghép tối cuối cùng”.

Khán giả Hàn nói đùa rằng, tổng tài này không phải để yêu mà để tránh xa. Đẹp thì đẹp thật, giàu thì khỏi bàn, quyền lực thì khỏi nói… nhưng cảm giác “càng cười càng rợn” khiến họ không dám ship cặp như những bộ đôi ngôn tình khác. Với một bộ phim như Dear X, nơi không ai hoàn toàn vô tội, Moon Do Hyeok lại càng trở thành biểu tượng của cái đẹp mang độc tính, thứ mê hoặc người khác trước khi nhấn chìm họ.

Hong Jong Hyun đã thể hiện rất tốt sự đối lập ấy.

Anh giữ cho nhân vật một lớp vỏ lịch sự hoàn hảo, nhưng luôn để lộ một chút bất an, một chút bí ẩn trong ánh mắt. Đây chính là kiểu đàn ông mà màn ảnh Hàn hiếm khi khai thác: không cần la hét, không cần bạo lực, chỉ cần tháo khuy áo vest hay bước lại gần bạn 10cm là đủ khiến bạn biết mình đã đứng vào đúng “điểm nguy hiểm”.

Dear X bước vào 2 tập cuối với sự góp mặt của nhân vật này khiến mọi diễn biến trở nên khó đoán.



