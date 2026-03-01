Lần đầu có nữ diễn viên Việt bị cắt sạch cảnh quay vì diễn quá hay, biết lý do không ai cãi nổi

Đại Tiệc Trăng Máu 8 là một trong những bộ phim đang được khán giả ngóng chờ nhất trong dịp lễ tới đây. Trước ngày lên sóng chính thức, những câu chuyện được chia sẻ xoay quanh dàn diễn viên và hậu trường càng được chú ý. Trong đó, một đoạn chia sẻ của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bất ngờ viral khi anh thẳng thắn tiết lộ việc đã cắt sạch cảnh quay của một diễn viên ngay trước công chúng.

Cái tên được nhắc đến không ai khác chính là Lê Khánh. Tại showcase ra mắt phim, ê-kíp tiết lộ 35 phút đầu tiên sẽ được thực hiện dưới dạng one-shot - cú máy dài nhất màn ảnh Việt để mang đến một câu chuyện độc đáo khiến khán giả cười không ngớt. Tuy nhiên, cũng chính trong phân đoạn quan trọng này, toàn bộ những mảng miếng của Lê Khánh lại buộc phải "bay màu".

Tưởng chừng vấn đề đến từ diễn xuất hay lỗi kỹ thuật, nhưng lý do được đưa ra lại khiến ai nghe xong cũng phải bật cười: Lê Khánh quá hài hước. Theo lời đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nữ diễn viên khiến không khí trường quay "vỡ trận" vì tiếng cười, đến mức camera man cũng bất ổn theo. " Bạn cầm máy quay run quá, không cầm được thiết bị ", anh kể lại. Sau khi cân nhắc tổng thể, đạo diễn buộc phải cắt cảnh quay của Lê Khánh. Anh chia sẻ: " Về nhà mình nghĩ lại rồi hôm sau mình phải nói với Khánh là: ‘Anh xin lỗi, mấy miếng hài của em rất hay nhưng đoạn đầu phải là phim kinh dị, không phải phim hài, nên mình phải cắt hết ’”.

Đạo diễn Nhật Linh cũng cho biết về việc bị cắt cảnh quay, diễn viên Lê Khánh cũng rất hiểu và hoan hỉ. Anh cũng tự tin đoạn mở đầu phim sẽ khác biệt so với phiên bản của Nhật hay Pháp bởi thực lực của dàn diễn viên là không thể bàn cãi. Nam đạo diễn nói thêm: " Và Lê Khánh tuy đã bị cắt miếng hài rất nhiều rồi nhưng vẫn làm cho 35 phút đầu xem rất là giải trí, rất là vui ".

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, cộng đồng mạng lập tức bùng nổ. Nhiều khán giả vừa tiếc nuối, vừa không khỏi tò mò về những phân đoạn bị cắt vì diễn quá hài này. Không ít ý kiến còn hài hước cho rằng, hiếm có trường hợp nào "xui" như Lê Khánh. Thậm chí, một số người còn gọi đây là “cái giá của việc quá duyên”, đủ thấy sức hút đặc biệt của nữ diễn viên.

Trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, Lê Khánh vào vai nữ diễn viên Medien, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Một số bình luận của dân tình:

- Diễn hay quá cũng bị cắt, chị Khánh đúng kiểu khổ vì quá duyên.

- Nghe xong càng muốn coi bản full chưa cắt.

- Phim kinh dị mà gặp Lê Khánh là thành sitcom luôn rồi còn gì.

- Cái này gọi là tai nạn nghề nghiệp.

- Đồng ý với đạo diễn.

- Lê Khánh kiểu: tôi chỉ đang làm tốt công việc thôi mà.

Nguồn: Molistarofficial