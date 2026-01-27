Lần đầu có nam diễn viên khổ vì vợ vừa đẹp vừa thông minh tới mức này

Nam thần đình đám Ryu Si Won liên tục chiếm sóng truyền thông Hàn Quốc trong suốt thời gian qua. Anh gần đây bất ngờ công khai diện mạo người vợ thứ 2 - giáo viên dạy toán Lee Ah Young sau 6 năm giấu kín và còn cùng cô xuất hiện trên sóng truyền hình của show Lovers of Joseon (đài TV Chosun). Trong tập mới nhất vừa lên sóng vào tối 26/1 của chương trình này, Ryu Si Won gây xôn xao khi chia sẻ về khoảng thời gian khốn khổ, nơm nớp lo sợ vì Lee Ah Young được nhiều người đàn ông theo đuổi nhiệt tình. Được biết, mỹ nhân họ Lee không chỉ xinh đẹp như diễn viên mà còn sở hữu IQ cao ngất ngưởng.

Theo lời Ryu Si Won, bà xã kém 19 tuổi của anh luôn được đàn ông tiếp cận mỗi khi ra ngoài: "Mỗi khi vợ tôi ra quán cà phê gặp bạn bè, có rất nhiều người đàn ông đến xin số điện thoại với ý muốn tìm hiểu, làm quen với cô ấy. Dù biết vợ mình sẽ ứng xử tốt trong những tình huống như vậy nhưng vì chuyện cô ấy được đàn ông tiếp cận xin số xảy ra quá thường xuyên nên tôi cũng cảm thấy vô cùng lo lắng bất an". Để chấm dứt tình trạng như vậy, Ryu Si Won đã quyết định lên sóng truyền hình để công bố cho cả thế giới biết Lee Ah Young là "hoa có chủ" và đã kết hôn với anh.

Ryu Si Won có thời gian dài luôn sống trong thấp thỏm lo lắng vì vợ được nhiều trai lạ theo đuổi mỗi khi đi ra đường. Ảnh: Nate

Bà xã Ryu Si Won được khen xinh đẹp lung linh chẳng thua kém minh tinh. Cô là giáo viên dạy toán nức tiếng trên các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc. Ảnh: Naver

Cũng trong chương trình Lovers of Joseon mới đây, Lee Ah Young hé lộ nguyên nhân khiến cô chấp nhận cùng ông xã xuất hiện công khai trên sóng truyền hình: "Tôi để tâm đến phản ứng của công chúng, và cảm thấy đau lòng khi chồng mình dù là 1 người tốt nhưng lại bị nhiều người miêu tả theo hướng tiêu cực. Vậy nên, tôi mới quyết định xuất hiện trên truyền hình để cho mọi người thấy chúng tôi đang sống hạnh phúc và chứng minh chồng tôi là 1 người đàn ông chu đáo. Tôi muốn thông qua chương trình này để mọi người thấy rằng anh ấy khác xa với những hình ảnh được mô tả trên các diễn đàn mạng xã hội".

Lee Ah Young cho biết thêm, ban đầu cuộc hôn nhân với Ryu Si Won bị gia đình cô phản đối kịch liệt: "Lúc đầu mẹ tôi phản đối dữ dội. Rồi anh Si Won nói muốn trực tiếp đến gặp người nhà tôi". Ryu Si Won tiếp lời bà xã: "Tôi hiểu được nguyên nhân đến từ khoảng cách tuổi tác và việc tôi từng đổ vỡ hôn nhân. Tôi đã sắp xếp 1 bữa ăn với gia đình cô ấy rồi thưa với họ rằng ‘Con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Ah Young’ với thái độ quyết tâm". Cuối cùng, tấm chân tình của Ryu Si Won dành cho Lee Ah Young đã làm lay động các thành viên trong gia đình bên nhà gái. Đến nay, chính bố mẹ Lee Ah Young lại trở thành những người ủng hộ vợ chồng cô hơn ai hết.

Những chia sẻ của vợ chồng Ryu Si Won trên sóng truyền hình mới đây đã gây xôn xao mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: Naver

Ryu Si Won sinh năm 1972, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 22 tuổi. Nam ngôi sao từng là nghệ sĩ thuộc nhóm dẫn đầu của làn sóng Hallyu với tư cách diễn viên kiêm ca sĩ. Trong khoảng thời gian hoạt động ở Kbiz, anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với loạt tác phẩm đình đám như Sự Thật, Điều Bí Mật, Những Ngày Tươi Đẹp,...

Nam diễn viên kết hôn với người vợ đầu Jo Soo In vào năm 2010. Tới năm 2013, Jo Soo In đơn phương tuyên bố ly hôn với Ryu Si Won dù họ đã có với nhau 1 đứa con. Nguyên nhân tới từ việc cô bị tài tử họ Ryu đánh đập, đặt thiết bị nghe lén trên ô tô cá nhân.

Cách đây 6 năm, Ryu Si Won tái hôn với người vợ hiện tại Lee Ah Young. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại 1 khách sạn ở Seoul. Cô dâu chú rể chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết tới chung vui. Trước đó, nam diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ lên mạng những khoảnh khắc dạo chơi cùng Lee Ah Young nhưng đều giấu kín như bưng diện mạo người bạn đời. Phải tới gần đây, anh mới công khai dung mạo của cô.