Lần đầu tâm sự chuyện gả con, vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xúc động: “Thảo Tiên hứa mỗi tuần về thăm 3 lần, về ăn cơm nhà"

Sáng nay, gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Thuỷ Tiên chính thức gả con gái "rượu" - ái nữ Tiên Nguyễn. Trước khi tổ chức tiệc cưới chiêu đãi dàn khách mời khủng vào chiều nay thì Tiên Nguyễn và chồng tổ chức lễ gia tiên theo nghi thức truyền thống tại biệt thự riêng của gia đình.

Đây cũng là lần hiếm hoi cộng đồng mạng được chiêm ngưỡng đám cưới từ A - Z của thành viên trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Chính vì vậy mọi khoảnh khắc, khung hình của cả gia đình trong ngày trọng đại đều nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ netizen.

Đặc biệt, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ - bà Lê Hồng Thủy Tiên đã lần đầu có những chia sẻ với chúng tôi về niềm vui, niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại của con gái.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên

Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và con gái - con rể

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: "Chúng tôi cũng trao cho cháu quà tặng lớn nhất"

Thưa ông Johnathan, gia đình mình đã chuẩn bị cho đám cưới này ra sao và cảm xúc của ông hôm nay như thế nào?

Hôm nay là một kỳ vui lớn của gia đình vì cái đám cưới này đã chuẩn bị 6 tháng nay rồi. Và 2 cháu cũng đã biết nhau, tìm hiểu nhau và đã báo với gia đình trước đó để 2 gia đình tác hợp cho 2 cháu. Hôm nay là niềm vui rất lớn, rõ ràng là như vậy.

Trong ngày trọng đại của con gái, ông đã gửi gắm điều gì cho đôi vợ chồng trẻ?

Chúng tôi cũng trao cho cháu quà tặng lớn nhất đúng theo ý của tôi. Đó là ba đã sống mấy chục năm nay rồi thì không có vật chất nào thay thế được tình cảm của ba với mấy đứa con và đồng thời để tiếp tục quá trình cuộc sống của ba thì mong 2 đứa sống đạo đức, đúng những gì pháp luật quy định.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đích thân ra chào hỏi mọi người, đón khách

Chia sẻ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn (Clip: Lan Anh)

Khi gia đình sắp có hỷ sự, phản ứng của bạn bè, người quen và công chúng dành cho ông như thế nào?

Một đêm tôi nhận 200 cuộc gọi chúc mừng, gọi là cháy máy vì biết hôm nay là ngày lễ. Nhưng có nhiều người tôi thấy số lạ lắm nhưng mà vì “con ngưỡng mộ bác, ngưỡng mộ gia đình ông Johnathan”. Thật là cảm động vì cái này mình không mua được bằng tiền, không thể nào kêu gọi người ta chúc mừng mình được hết. Nhưng tự trong lòng của các bạn mới làm điều như vậy và tôi thấy rất ấm lòng. Vì được người ta thương là điều quá ý nghĩa cho đám cưới của Thảo Tiên - Justin Cohen.

Hôm nay - ngày gả con gái đi lấy chồng, khoảnh khắc nào khiến ông xúc động nhất?

Cảm động nhất là Thảo Tiên khi mà nói lời cảm ơn ba mẹ thì nói là “Một tuần lễ con sẽ về thăm ba 3 lần, về ăn cơm với nhà”. Tôi quá cảm động. Vì khi mình gả con gái đi thì mình tưởng là chồng sẽ đưa đi nước ngoài, về với gia đình chồng bên Canada thì không, con nói là con sẽ ở lại đây để gần gũi với ba mẹ.

Tôi không ngờ tụi nó gọi nhau, nói chuyện với nhau mỗi ngày. Tự nhiên tôi khám phá ra anh em nó hay gọi nhau, thương yêu nhau lắm thì đó là một hạnh phúc của gia đình.

Có một điều mà nhiều người tò mò là của hồi môn của Tiên Nguyễn. Ông có thể tiết lộ gia đình đã chuẩn bị tặng gì cho Tiên không?

Của hồi môn thì thật sự là trong cổ phần công ty là tôi đã chia đều hết rồi. Chia từ trước chứ không đến bây giờ. Lý do tôi có 1% cổ phần là vì gia đình, mấy anh em nó là 40%, chị Lê Hồng Thủy Tiên là 59%, tôi 1% có nghĩa là của hồi môn dành cho các con. Dù đã kết hôn và có con từ trước đó thì tôi vẫn chia. Nên của hồi môn cũng là số tiền rất lớn rồi.

Nụ cười rạng rỡ của tỷ phú khi trao đổi với vệ sĩ (Clip: Thái Châu)

Bà Lê Hồng Thủy Tiên rớm nước mắt, dặn kỹ con rể 1 điều

Thưa bà Thủy Tiên, vợ chồng Tiên sẽ chọn ở Việt Nam hay Canada làm ở chính sau khi kết hôn?

Hiện nay chú rể đã sinh sống ở đây rồi, đã làm ăn và có một sự nghiệp rất là vững chắc ở Việt Nam rồi còn gia đình vẫn sống ở Canada. Nên Tiên vẫn bay về cùng với chồng để chăm sóc và có những kỳ nghỉ với gia đình bên đó.

Bà Thủy Tiên xúc động khi chia sẻ về con gái - con rể (Clip: Quân)

Là người mẹ, bà muốn gửi gắm điều gì cho Thảo Tiên trước khi con gái chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân?

Mặc dù đã dạy bảo con rồi thì tôi cũng có nói là: 'Con gái đi lấy chồng, không gì hạnh phúc hơn. Chồng cũng là gia đình mình, gia đình lớn, gia đình nhỏ và từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình. Con cần yêu thương, lo lắng cho chồng, có một trái tim đối xử tử tế và nhân hậu nhưng mình cũng phải luôn luôn bản lĩnh và tự tin. Ba mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con'.

Ngoài lời dặn cho con gái, bà có nhắn gửi gì đến Justin trong vai trò chồng của con gái, con rể của gia đình?

Cô cũng dặn chú rể bằng tiếng Anh là: "Con không phải là người đầu tiên ôm Thảo, con cũng không phải người đầu tiên hôn Thảo (cách gọi thân mật của Tiên Nguyễn - PV) nhưng cô muốn lúc nào con cũng ôm và hôn. Bất kể trong cuộc sống vợ chồng có khó khăn hay ngọt bùi chia sẻ đi chăng nữa thì con cũng phải làm được điều đó đến suốt cuộc đời'.

Bà Thủy Tiên vui mừng trong ngày cưới con gái nhưng cũng không khỏi xúc động

Cảm ơn chia sẻ của ông bà!