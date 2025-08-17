Lamborghini Fenomeno - Siêu xe V12 hybrid mạnh nhất lịch sử hãng ra mắt với công suất tới hơn 1.000 mã lực

Lamborghini đã chính thức trình làng Fenomeno tại Monterey Car Week 2025. Đây là mẫu xe thuộc dòng sản xuất giới hạn “Few-Off” và được hãng khẳng định là chiếc V12 mạnh nhất từ trước đến nay. Tên gọi Fenomeno, có nghĩa là “hiện tượng” trong tiếng Ý và Tây Ban Nha, lấy cảm hứng từ một con bò đấu nổi tiếng tại Mexico năm 2002.

Fenomeno trở thành tâm điểm trong gian hàng của Lamborghini tại Monterey Car Week 2025. Ảnh: Carbuzz

Mẫu hypercar này sử dụng động cơ V12 dung tích 6,5 lít, sản sinh khoảng 835 mã lực, kết hợp cùng ba động cơ điện bổ sung thêm công suất khoảng 245 mã lực. Toàn bộ hệ thống được cấp năng lượng từ bộ pin 7 kWh, gần gấp đôi so với Revuelto. Nhờ đó, tổng công suất đạt khoảng 1.065 mã lực, cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,4 giây trước khi chạm tốc độ tối đa hơn 350 km/h. Tỷ lệ công suất trên trọng lượng đạt mức 1,64 kg/mã lực, được xem là tốt nhất trong lịch sử Lamborghini.

Xe được phát triển dựa trên nền tảng Revuelto. Ảnh: Carbuzz

Fenomeno được phát triển dựa trên nền tảng Revuelto nhưng tinh chỉnh nhiều chi tiết nhằm tối ưu khí động học và hiệu năng. Điểm nhấn nằm ở hệ thống cửa có khả năng dẫn gió đến hốc hút bên hông, giúp cải thiện khả năng làm mát tới 30%. Kết hợp với đó là thiết kế nắp capo mới cùng đường dẫn khí kiểu S-duct, lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Huracán GT3, mang lại lực ép khí động học lớn hơn 30%.

Mâm xe kích thước 21 inch phía trước và 22 inch phía sau. Ảnh: Carbuzz

Vật liệu sợi carbon được sử dụng triệt để ở khung và thân xe, đi kèm phanh gốm carbon, bộ mâm khóa trung tâm và lốp Bridgestone Potenza. Nội thất cũng được phủ sợi carbon, đồng thời khách hàng có thể cá nhân hóa qua chương trình Ad Personam với hơn 400 tùy chọn màu sơn.

Nội thất xe mang đậm điểm nhấn của thương hiệu siêu xe Ý. Ảnh: Carbuzz

Theo công bố, Lamborghini chỉ sản xuất 29 chiếc Fenomeno cho khách hàng toàn cầu, bên cạnh một xe được giữ lại trong bộ sưu tập của hãng. Giá bán chưa được tiết lộ, song nhiều nguồn dự đoán sẽ vượt mức khởi điểm của Revuelto (hơn 600.000 USD) và có thể chạm ngưỡng 3,5 triệu USD.

Giá bán của Lamborghini Fenomeno đắt hơn gần 6 lần với "người anh em" Revuelto. Ảnh: Carbuzz

Sự xuất hiện của Fenomeno không chỉ đánh dấu một bước tiến về hiệu năng mà còn thể hiện định hướng chiến lược của Lamborghini trong việc duy trì giá trị biểu tượng động cơ V12, đồng thời kết hợp cùng công nghệ hybrid để thích ứng với tương lai.

Một số hình ảnh khác của Lamborghini Fenomeno: