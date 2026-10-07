Làm việc với công an, cô gái 21 tuổi nói lý do lập nhóm 'Những người ghét bố mẹ'

Làm việc với Công an tỉnh Hưng Yên, cô gái 21 tuổi cho biết lập nhóm Facebook “Những người ghét bố mẹ” khi còn là học sinh do bất đồng với gia đình.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên đã làm việc với chị L.T.C. (SN 2005, trú tại Hưng Yên) để làm rõ việc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân lập nhóm “ Những người ghét bố mẹ ”, với gần 1.000 thành viên.

Tại buổi làm việc, L.T.C cho biết, khi còn là học sinh, do có những bất đồng, giận dỗi và không đồng tình với quan điểm của bố mẹ cùng các thành viên trong gia đình nên lập nhóm Facebook trên. Theo L.T.C, việc tạo nhóm xuất phát từ suy nghĩ và cảm xúc cá nhân, không nhằm gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, nhắc nhở, L.T.C tự nguyện đổi tên nhóm, cam kết không tiếp tục thực hiện hành vi tương tự.

Qua trao đổi, tuyên truyền và giải thích của lực lượng Công an, L.T.C nhận thức rõ hơn những tác động có thể phát sinh từ việc lập các trang, nhóm trên mạng xã hội, nhất là những nhóm có tên gọi, nội dung tiêu cực, dễ tạo tâm lý đồng thuận với suy nghĩ lệch lạc hoặc tác động không tốt đến dư luận, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên.

L.T.C thừa nhận việc lập nhóm là chưa phù hợp, có thể gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trên không gian mạng và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến an ninh, trật tự. Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, L.T.C tự nguyện đổi tên nhóm, tăng cường kiểm duyệt các bài viết được đăng tải và cam kết không tiếp tục thực hiện hành vi tương tự.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo, sự việc là lời nhắc nhở đối với người sử dụng mạng xã hội , đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cần cân nhắc kỹ trước khi đăng tải hoặc chia sẻ nội dung trên không gian mạng.

Theo cơ quan công an, những bất đồng, mâu thuẫn trong gia đình là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc đưa cảm xúc nhất thời lên mạng xã hội, đặc biệt thông qua các trang, nhóm có tên gọi hoặc nội dung tiêu cực, có thể thu hút sự chú ý, tạo hiệu ứng lan truyền và dẫn đến những hệ quả ngoài mong muốn.

Mạng xã hội là nơi chia sẻ, kết nối và trao đổi thông tin, nhưng không nên trở thành nơi trút giận, công kích, xúc phạm hoặc cổ súy những suy nghĩ tiêu cực. Mỗi tài khoản, bài viết hay lượt chia sẻ đều gắn với trách nhiệm của người sử dụng.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân, nhất là người trẻ, hình thành thói quen “nghĩ trước khi đăng, kiểm chứng trước khi chia sẻ, chịu trách nhiệm với những gì đưa lên mạng”, cùng xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, văn minh và có trách nhiệm.