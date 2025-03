Làm văn phòng lương 60 triệu/tháng, cô gái chia sẻ 1 điều khiến dân mạng đồng lòng thốt lên "bố mẹ chị đỉnh thật"

Chỉ cần nghe tới con số 60 triệu/tháng, chắc hẳn phần mọi người đều chợt cảm thấy ao ước. Thời buổi này, có việc để làm đã là may mắn hơn nhiều người. Công việc ấy còn mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định nữa thì hẳn là tuyệt quá.

Lúc này, câu chuyện không còn đơn thuần là do may mắn được nữa. Bản thân không nỗ lực, chắc chắn khó mà giữ được việc tốt lương cao. Đây là điều chắc chắn. Nhưng đôi khi, nỗ lực của bản thân không phải là điều duy nhất làm nên tất cả.

Tâm sự của một cô gái sinh năm 1993, hiện đang làm văn phòng và nhận lương 60 triệu/tháng trong câu chuyện dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được lời khẳng định trên.

"Mình được thừa hưởng nhiều tài sản từ bố mẹ dù bố mẹ chỉ là công nhân may"

Trong bài tâm sự của mình, cô viết: " Mình là nữ sinh năm 1993, hiện là trưởng nhóm dự án, lương trung bình khoảng 60 triệu/tháng. Mình xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình, không phải để khoe khoang, mà để mong các bạn có thêm động lực và góc nhìn khác.

Ảnh minh họa

Mình sinh ra trong gia đình có 2 chị em gái, bố mẹ đều là công nhân may. Về tiền bạc thì bố mẹ không hỗ trợ được mình, nhưng không có nghĩa là mình tay trắng lập nghiệp, mình đã được thừa hưởng rất nhiều "tài sản" từ bố mẹ mình, đó là:

- Sự chăm chỉ, ý chí vượt khó: Hồi mình còn nhỏ, bố mẹ mình làm tầm 16-18 tiếng/ngày. Ban ngày đi làm nhà máy, tối về vẫn làm thêm (rải vải, cắt mẫu, may gia công, cái gì cũng nhận làm) để có thu nhập tốt hơn. Mẹ mình dù chỉ là công nhân may nhưng sau này khi các con lớn, mẹ cũng mày mò học dùng máy tính và học tiếng Anh (sau này mẹ cũng có sự nghiệp riêng ở lĩnh vực may mặc). Mình luôn nhìn vào tấm gương là bố mẹ để phấn đấu.

- Mối quan hệ: Nhà mình có thân thiết với nhà 1 cô rất có điều kiện do trước đây bố mình cứu con cháu họ. Cô ấy là người định hướng cho mình rất nhiều, từ việc chọn trường, chọn ngành.

Mình kể những chuyện này vì mình thấy để mình có được những thành công nho nhỏ như hiện tại, không phải chỉ là nỗ lực của cá nhân mình, mà còn là cả nỗ lực của bố mẹ mình, đó là nỗ lực của 2 thế hệ, thậm chí nhiều hơn thế. Mình thực sự không phải tay trắng lập nghiệp, mà là gia tăng tiếp những gì thế hệ bố mẹ mình đã gây dựng.

Những gì các bạn nhìn thấy trên mạng xã hội chỉ là kết quả, không phải toàn bộ sự thật, hơn nữa mỗi người có xuất phát điểm khác nhau nên sẽ đạt được những thứ không giống nhau. Nên mình mong các bạn đừng bi quan hay tự ti vì dù vì bất cứ lý do gì, hãy cố gắng hết sức để tốt hơn chính mình của ngày hôm qua đã là thành công rồi" .

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người dành lời khen cho cách suy nghĩ của cô gái này. Họ nể cô 1 phần thì nể cái dạy con của bố mẹ cô 10 lần. Đúng là cuộc đời, tiền bạc quan trọng nhưng chưa bao giờ là điều quan trọng duy nhất.

"Những trường hợp như thế này là minh chứng cho việc giáo dục và làm gương cho con cái là rất quan trọng. Nhiều khi không phải nói nhiều đâu. Cứ làm rồi con cái nó học theo từ những cái nhỏ nhất, đây là cả quá trình bền bỉ chứ không phải ngày 1 ngày 2 mà được. Bố mẹ bạn có thể không giàu về mặt vật chất nhưng họ chắc chắn đã thành công hơn rất nhiều ông bố bà mẹ khác rồi" - Một người cảm thán.

"Đúng rồi, may mắn là do mình tạo ra. Bạn cũng may mắn nhưng không phải kiểu may mắn như sung rơi trúng miệng, là cách bạn trân trọng mọi thứ bạn có được, từ bố mẹ, gia đình và những người xung quanh nên mới được như hiện tại. Rất thích và rất nể cách bạn tư duy" - Một người khác chia sẻ.

Nên làm gì để tăng thu nhập?

1 - Nhận thêm các công việc ngoài giờ đúng chuyên môn, kỹ năng

Ảnh minh họa

Đương nhiên, đây vẫn là phương án lý tưởng nhất mà không ít người vẫn đang áp dụng để da dạng hóa nguồn thu, tăng thu nhập. Vì thứ nhất, không cần vốn lớn. Vốn liếng ở đây chính là kinh nghiệm, kiến thức làm việc sẵn có vì "việc phụ" cũng cùng ngành với "việc chính".

Tuy nhiên, muốn tìm được công việc ngoài giờ lâu dài, với mức lương ổn định, đôi khi, bạn cần phải trau dồi cả những kỹ năng tưởng chừng không mấy liên quan, ví dụ như ngoại ngữ, khả năng giao tiếp "từ xa", mở rộng các mối quan hệ hiện có,... Vì đồng nghiệp, bạn bè mới chính là những "nguồn tìm việc" đáng tin cậy nhất, tránh trường hợp cày cuốc bán sức cả tháng trời, mà đến ngày nhận lương tự nhiên lại thấy tất cả "mất hút".

2 - Chạy xe ôm công nghệ sau giờ làm

So với việc nhận thêm các công việc ngoài giờ hành chính, đúng kỹ năng, đúng chuyên môn, thì việc chạy xe ôm công nghệ hoặc làm shipper sau giờ làm sẽ khá vất vả, nếu làm thì còn đồng nghĩa với việc phải chấp nhận không có thời gian rảnh dành cho bản thân.

Tuy nhiên, ưu điểm rất lớn của công việc này lại chính là không yêu cầu bạn phải có nguồn vốn lớn. Chưa kể, ngay cả khi không có sẵn xe máy, bạn vẫn có thể đăng ký làm tài xế cho các hãng xe điện có dịch vụ xe ôm, ship hàng. Bạn sẽ được hãng cấp xe, phục vụ cho công việc.

3 - Dạy gia sư

Đây là công việc không quá vất vả mà mức lương cũng không quá thấp, có lẽ, là công việc phù hợp nhất với con gái. Điều kiện không có gì ngoài vốn kiến thức và khả năng truyền đạt. Chưa kể, nhiều bạn đã đi dạy gia sư từ thời sinh viên để kiếm tiền. Thế nên chẳng có lý do gì, sau khi đi làm, chúng ta lại từ bỏ công việc mà bản thân đã có kinh nghiệm này.