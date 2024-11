Làm thủ tục định danh trực tuyến cho con gái, người đàn ông nhận tin nhắn báo tài khoản "bay" 500 triệu đồng

Theo ông V.T.D, đối tượng mạo danh Cơ quan công an gọi điện thoại đến thống báo yêu cầu cập nhập lại định danh điện tử VNeID cho con gái. Đối tượng cho biết sẽ hỗ trợ làm trực tuyến, không phải lên Cơ quan công an.

Sau đó, đối tượng yêu cầu ông D dùng điện thoại di động đăng nhập vào 1 đường link (giả mạo cổng dịch vụ công) rồi tải ứng dụng về để điền các thông tin theo yêu cầu. Sau khi tải ứng dụng về điện thoại, đối tượng yêu cầu ông mở lên và là theo hướng dẫn, để các đối tượng thao tác cập nhật sinh trắc học, quét khuôn mặt online, đối tượng yêu cầu trong khi cập nhật thì không được tự ý thao tác trên điện thoại.

Khoảng 1 giờ, sau khi hoàn thanh quét khuôn mặt xong thì có tin nhắn của ngân hàng gửi đến ông vừa giao dịch chuyển khoản số tiền gần 500 triệu đồng. Lúc này biết đã bị tội phạm công ghệ cao lừa đảo nên đã đến cơ quan công an trình báo.



Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với hình thức lừa đảo này. Lực lượng Công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân; không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại, mạng xã hội để kích hoạt lại ứng dụng VNeID. Tất cả các cuộc gọi điện, liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo… yêu cầu, hướng dẫn người dân kích hoạt lại VNeID đều là giả mạo với mục đích lừa đảo.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh cho biết: gần đây, cơ quan công an ghi nhận nhiều trường hợp lừa đảo bằng hình thức giả danh công an, yêu cầu người dân xác thực lại định danh điện tử VNeID mức độ 2 qua các liên kết không rõ nguồn gốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đánh vào tâm lý ngại trực tiếp đến cơ quan nhà nước của một số người dân để hỗ trợ làm trực tuyến.

Chúng gửi đường link mạo danh cơ quan nhà nước có giao diện gần giống với ứng dụng thật để người dân tải ứng dụng giả mạo, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Khi người dân cài đặt xong ứng dụng cũng là lúc đối tượng chiếm quyền kiểm soát điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân có liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Sau đó, thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân đến một tài khoản khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua đây, cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ App Store (đối với hệ điều hành IOS cho điện thoại Iphone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn khác, từ các đường link lạ; không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại hay đường link, ứng dụng lạ.

Mọi thắc mắc có liên quan kích hoạt lại định danh điện tử VNeID, hay có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân hãy liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao theo số điện thoại: 069.3460505 để kịp thời ngăn chặn và hướng dẫn giải quyết.