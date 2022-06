Làm thế nào để có tấm ảnh sắc nét chụp bằng điện thoại?

Đây là những việc cần làm:

- Chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng tốt nhất có thể: Chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu dẫn đến rất nhiều vấn đề. Cách tốt nhất để tránh chúng là tránh ánh sáng xấu bất cứ khi nào bạn có thể. Chụp ngoài trời hoặc chỉ ở nơi có ánh sáng tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy.

- Giữ tay ổn định: Nếu tay bạn di chuyển, bạn sẽ nhận được một bức ảnh mờ. Giữ cho điện thoại thông minh của bạn nằm yên ở mức có thể. Nếu bạn có chân máy điện thoại thông minh, hãy sử dụng nó bất cứ khi nào bạn có thể hoặc chỉ cần chống điện thoại của bạn vào một thứ gì đó.

- Yêu cầu đối tượng của bạn ở trạng thái tĩnh: Nếu bạn đang chụp ảnh một nhóm người, hãy yêu cầu tất cả họ giữ nguyên trạng thái tĩnh nhất có thể.

- Tránh các chủ thể chuyển động nhanh: Ngay cả trong những trường hợp tốt nhất, những chủ thể này hầu như sẽ luôn bị mờ.

- Sử dụng chế độ chụp liên tiếp: Nếu bạn chụp liên tiếp nhiều ảnh, bạn sẽ tăng khả năng có được tấm ảnh sắc nét. Nó cũng ngăn bạn lắc điện thoại khi chạm vào nút chụp.

- Không phóng to quá mức: Một chút thu phóng kỹ thuật số có thể sẽ không được chú ý nhưng nếu bạn phóng to quá xa, bạn không thể có được tấm ảnh sắc nét.

- Nhấn vào đối tượng chụp ảnh của bạn để lấy nét: Tính năng tự động lấy nét trên điện thoại thông minh của bạn sẽ giúp những tấm ảnh trở nên sắc nét hơn.

- Làm sạch ống kính: Tốt nhất nên dùng vải sợi nhỏ để lau ống kính, tuy nhiên, một ít khăn giấy sẽ làm được điều này.

- Điều khiển điện thoại bằng tay: Nếu bạn đang ở trong một tình huống thực sự khó khăn, bạn có thể đặt tốc độ cửa trập và ISO cần thiết để có được bức ảnh đẹp nhất có thể.

Các chuyên gia công nghệ cho rằng, máy ảnh trên điện thoại thông minh đã phát triển mạnh mẽ nhưng chúng vẫn còn nhiều hạn chế so với máy ảnh chuyên dụng. Điều này là do kích thước của cảm biến, khẩu độ cố định của ống kính và các thiết kế hạn chế hơn. Do đó, bạn không thể mong đợi chụp được hình ảnh hoàn hảo mọi lúc, mọi hoàn cảnh.