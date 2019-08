Lâm Tâm Như úp mở mang thai lần 2 ở tuổi 43, liên tục giấu bụng bằng quần áo rộng thùng thình?

Truyền thông Hoa ngữ tiếp tục dấy lên nghi vấn Lâm Tâm Như hiện đang mang bầu lần 2 ở tuổi 43.

Hình ảnh mới nhất mà nữ diễn viên đăng tải trên trang Instagram cá nhân lại là trang phục rộng thùng thình, cố tình che vòng 2 đang nhận được nhiều sự quan tâm. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tâm Như khiến dân tình xôn xao như vậy.



Bức ảnh mới của Lâm Tâm Như được chia sẻ trên trang Instagram cá nhân vì khéo giấu bụng với áo rộng thùng thình, giày thể thao đế bằng

Trang QQ đã đưa ra nhiều hình ảnh trước đây của bà xã Hoắc Kiến Hoa để so sánh. Tháng 5 năm 2019, hậu trường chụp ảnh, quay clip quảng cáo của Lâm Tâm Như gây sốt khi vòng 2 của nữ diễn viên to bất thường. Sau đó, Lâm Tâm Như có giải thích rằng đó chỉ là do nếp váy mà thôi.

Bức ảnh gây xôn xao mạng xã hội 1 thời

Tiếp theo đó, người đẹp để lộ vòng 2 lớn trong bức ảnh mộc, không qua chỉnh sửa khi tụ tập ăn uống cùng nhóm bạn.

Trong khoảng thời gian bầu bí cô con gái đầu lòng, Lâm Tâm Như cũng hạn che

Còn nhớ khi mang thai bé Cá Heo Nhỏ, Lâm Tâm Như lộ bụng bầu lớn trước, sau đó mới chịu công khai khi đang ở tháng thứ 4 thai kỳ. Liệu lần này Lâm Tâm Như có định giấu kín truyền thông, đợi tới khi gần sinh bảo bối mới chịu công khai tin vui?

Nguồn: QQ