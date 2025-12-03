Lâm Tâm Như hở bạo khoe da thịt kiếm 17 tỷ đồng

Hoạt động nhiều năm trong showbiz, Lâm Tâm Như luôn gắn liền với hình ảnh thanh thuần, trong trẻo, đậm chất "ngọc nữ". Ngay cả trên màn ảnh, nữ diễn viên cũng thường được "chọn mặt gửi vàng" cho kiểu nhân vật tiểu thư khuê các. Thế nhưng, Lâm Tâm Như lại tuyên bố: "Bản thân tôi không phải mẫu thiếu nữ nhu mì, dịu dàng"

Quả thực, ít ai biết, lâm Tâm Như từng chụp không ít bộ ảnh nóng bỏng, khiến dân tình phải xuýt xoa. Bà xã Hoắc Kiến Hoa tự tin diện bikini và những bộ trang phục "mát mẻ" trên bìa tạp chí, khoe body hoàn hảo, vòng eo thon gọn và đôi chân mướt mắt. Đặc biệt, Lâm Tâm Như còn từng nhận quảng cáo sữa tắm cực táo bạo và kiếm về số tiền cát-xê cực khủng gần 17 tỷ đồng.

Lâm Tâm Như chụp ảnh bìa tạp chí cực "cháy".

Không chỉ vậy, cô còn có bộ ảnh bikini nóng bỏng và từng nhận quảng cáo sữa tắm với cát-xê lên tới gần 17 tỷ đồng.

Có thể thấy được, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách chẳng ngại thử thách với những phong cách mới và kiểu nào chị cũng "cân" được hết. Cuốn hút thế này, bảo sao nam thần Hoắc Kiến Hoa lại si mê đến vậy, từng dè dặt yêu thầm suốt 10 năm, chẳng dám thổ lộ vì sợ bị từ chối thì mất luôn cơ hội làm bạn với nàng. Mãi sau, nam diễn viên Hoa Thiên Cốt mới dám chinh phục friendzone, chính thức rước Lâm Tâm Như về dinh.

Lâm Tâm Như là nữ diễn viên đình đám top đầu Cbiz hiện nay và còn là nhà sản xuất hàng đầu xứ Đài. Cô được đông đảo khán giả biết đến và yêu thích qua loạt phim "quốc dân" như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Khuynh Thế Hoàng Phi…

Chẳng những viên mãn về sự nghiệp, Lâm Tâm Như còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ bên ông xã Hoắc Kiến Hoa và cô con gái dễ thương Cá Heo Nhỏ. Nhớ thuở trước, Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa từng phải đối mặt với vô số thị phi, bị nghi ép cưới, dính tin đồn rạn nứt quanh năm suốt tháng. Thế nhưng thời gian đã chứng minh, họ thực sự là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ, vẫn luôn hạnh phúc bền chặt bên nhau.

Nguồn: Sohu