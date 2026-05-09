Lâm Tâm Như đang làm gì với gương mặt của mình vậy?

Vy Anh
|

Nhan sắc của Lâm Tâm Như trong lần xuất hiện mới đây gây kinh ngạc.

Vài năm trở lại đây, nhan sắc lên xuống thất thường của Lâm Tâm Như là tâm điểm bàn tán trong dư luận Trung Quốc. Đỉnh điểm là năm 2025, cô đã khiến hơn 100 triệu người sốc nặng khi xuất hiện với gương mặt sưng phồng, cứng đờ, ngũ quan khi nói chuyện biến dạng. Truyền thông và khán giả xứ tỷ dân ngay lập tức nghi ngờ nữ diễn viên đang gánh chịu di chứng thẩm mỹ níu kéo tuổi xuân. Tuy nhiên, Lâm Tâm Như phủ nhận chuyện bản thân lạm dụng dao kéo và các phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn đến "phá nát" khuôn mặt. Cô chia sẻ vẻ ngoài của bản thân đi xuống vì tăng cân. Dù vậy, dân tình vẫn bàn tán không ngớt về gương mặt ngày càng thiếu tự nhiên, biến dạng của minh tinh Hoàn Châu Cách Cách.

Mới đây, các chủ đề liên quan đến nhan sắc của Lâm Tâm Như tiếp tục lên hotsearch Weibo, nhưng theo hướng tích cực. Tham dự sự kiện ở quê nhà vào ngày 7/5, cô gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ trung không còn đơ cứng, sưng phồng như trước và thần thái rạng rỡ. Không ít phóng viên tại sự kiện đặt câu hỏi Lâm Tâm Như đã làm gì với gương mặt của mình mà lại có làn da căng khỏe, mịn màng không tỳ vết giúp gương mặt tự nhiên, rạng rỡ hơn trước.

Nhan sắc thiếu tự nhiên, đơ cứng, sưng tấy của Lâm Tâm Như tại sự kiện vào năm 2025 khiến công chúng xứ tỷ dân ngỡ ngàng. Truyền thông và công chúng nghi vấn minh tinh hạng A đã can thiệp thẩm mỹ đến biến dạng gương mặt. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, tham dự 1 sự kiện ở quê nhà Đài Loan (Trung Quốc) mới đây, Lâm Tâm Như gây kinh ngạc khi lộ diện với nhan sắc trẻ trung, đường nét ngũ quan thanh thoát, thần thái rạng rỡ và vóc dáng thon thả. Ảnh: Sina.

Gương mặt cô hiện tại đã không còn tình trạng sưng phồng, biến dạng như năm ngoái. Ảnh: ETtoday.

Theo Lâm Tâm Như, cô đã thay đổi lối sống để cải thiện các vấn đề nhan sắc từng bị công chúng gièm pha. Nữ diễn viên chia sẻ cô đã bỏ thói quen thức khuya, đặc biệt là uống rượu trước khi ngủ. Lâm Tâm Như hiện cố gắng đi ngủ lúc 9 giờ tối, thức dậy lúc 7 giờ sáng rồi ăn sáng và đi tập thể dục để duy trì nhịp sinh hoạt ổn định, lành mạnh. Ngoài ra, cô cũng tăng tần suất vận động từ 2 buổi lên thành 5 buổi mỗi tuần. Nhờ thay đổi lối sống, sức khỏe của Lâm Tâm Như trở nên tốt hơn, tình trạng lão hóa cũng chậm lại, giảm cân thành công với tỷ lệ mỡ cơ thể hiện duy trì ở mức 22,2%.

Theo Lâm Tâm Như, nhờ xuống cân, gương mặt của cô cũng trở nên thanh thoát, không còn sưng phồng như năm ngoái. Tuy nhiên, Lâm Tâm Như khẳng định cô không chạy theo xu hướng thẩm mỹ "siêu gầy" mà chú trọng sự săn chắc và cân bằng tỷ lệ hình thể qua việc ăn uống đủ chất và tập tạ, Pilates, yoga, boxing.

Nhan sắc tuổi 50 của Lâm Tâm Như qua cam thường. Nữ diễn viên cho biết cô đã giảm cân thành công nên gương mặt không còn sưng phồng, vóc dáng cũng thon thả hơn. Ảnh: Sina.

Ảnh chụp ở góc nghiêng cho thấy, vóc dáng của Lâm Tâm Như không chút mỡ thừa. Ảnh: Sina.

Lâm Tâm Như là ngọc nữ hàng đầu showbiz Hoa ngữ. Thời xuân sắc, nữ diễn viên nổi tiếng với vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết. Trang Sohu từng ca ngợi nhan sắc của Lâm Tâm Như ở tuổi đôi mươi bằng hàng loạt mỹ từ sau: "Gương mặt thanh tú kiều diễm, khí chất dịu dàng động lòng người, ánh mắt to tròn long lanh, má lúm đáng yêu, môi hồng răng trắng, liếc mắt 1 cái liền khiến khán giả yêu thương, cô ấy đẹp tựa tiên nữ" .

Nhan sắc cực phẩm thời thiếu nữ của minh tinh Hoàn Châu Cách Cách. Ảnh: Xiaohongshu

Hiện tại, ngoài làm diễn viên, Lâm Tâm Như còn trở thành nhà sản xuất phim, show truyền hình. Cô đang là bà trùm giải trí, thế lực mới ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô và Hoắc Kiến Hoa có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Họ vừa là bạn đời, vừa là bạn bè. Cả hai thay phiên nhau chăm sóc con gái để phát triển sự nghiệp cá nhân.

Nguồn: Sina, Sohu, China Times

Thông tin mới nhất vụ hai vợ chồng bị xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe

Eo biển Hormuz rực lửa, Mỹ tố Iran tấn công 3 tàu khu trục hạm, Tehran đáp trả 'rắn'

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

