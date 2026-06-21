Làm sao để cứu mỹ nhân có vòng hông ảo nhất showbiz, làm đủ nghề trên đời mà vẫn flop

Mỹ nhân này gây chú ý làm đủ thể loại nghề nhưng tên tuổi vẫn chưa thể bật lên như kỳ vọng.

Lịch trình dày đặc của Yuna (ITZY)

Yuna (ITZY) đang nhận được nhiều sự chú ý sau khi được công bố đảm nhận vai Kim Ri Ji trong series Netflix Do Not Cross The Wall. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 17/6, nữ idol sinh năm 2003 sẽ vào vai một nữ sinh chuyển trường tại Jinwol Girls’ High School, xuất hiện trong câu chuyện tình tuổi 19 giữa hai ngôi trường danh giá, nơi học sinh có thể bị đuổi học nếu bị phát hiện yêu đương. Đây được xem là bước tiến mới của Yuna ở mảng diễn xuất, sau những lần thử sức trước đó với Undercover Miss Hong và Choi Ae’s Employee.

Yuna (ITZY) sẽ có vai diễn mới

Thông tin Yuna có vai diễn mới khiến người hâm mộ vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui vì cô tiếp tục được trao thêm cơ hội ngoài sân khấu, nhưng lo vì lịch trình của Yuna thời gian qua gần như không có khoảng trống. Chỉ trong năm 2026, nữ idol vừa debut solo với mini album Ice Cream vào ngày 23/3, vừa duy trì kênh YouTube cá nhân mang tên 유난히빛이나 YUNA.

Không lâu sau màn solo, Yuna tiếp tục trở lại với lịch trình nhóm. ITZY khởi động world tour Tunnel Vision từ ngày 2/4 tại Seoul, sau đó lần lượt đi qua nhiều thành phố như Melbourne, Sydney, Tokyo, Hong Kong (Trung Quốc), Kaohsiung (Trung Quốc), Bangkok và Manila. Giữa lịch trình tour dày đặc, nhóm phát hành mini album Motto vào ngày 18/5, tức Yuna vừa phải chạy sân khấu, vừa quảng bá comeback, vừa giữ nhịp hoạt động cá nhân.

Yuna có lịch trình dày đặc nhưng danh tiếng chưa bùng nổ

Nhìn vào lịch trình này, không khó hiểu khi fan gọi Yuna là “trâu cày”. Cô gần như có mặt ở mọi mặt trận: ca hát, nội dung cá nhân, diễn xuất, tour diễn, comeback nhóm. Ở mặt tích cực, điều đó cho thấy Yuna vẫn là cái tên được trao tài nguyên và có sức hút riêng. Nhưng ở chiều ngược lại, sự bận rộn này cũng làm bật lên nghịch lý khi Yuna xuất hiện rất nhiều, làm rất nhiều, nhưng cú bật đủ lớn để đưa cô lên hàng top vẫn chưa thật sự xuất hiện.

Làm đủ thứ nghề mà vẫn không nổi tiếng

Yuna luôn là một trong những gương mặt dễ được chú ý nhất của ITZY. Từ thời điểm ra mắt, cô đã có lợi thế lớn về hình ảnh với gương mặt sáng sân khấu, dáng người nổi bật, đặc biệt là đường hông và vòng eo được mệnh danh là "ảo nhất showbiz". Với Yuna, body không chỉ là lợi thế hình ảnh mà gần như đã thành một “thương hiệu visual” riêng. Đây cũng là lý do mỗi lần cô xuất hiện, chủ đề ngoại hình luôn kéo được sự chú ý.

Yuna nổi tiếng với nhan sắc ưa nhìn và vòng hông được mệnh danh là "ảo nhất showbiz"

Nhưng sự chú ý ấy chưa đủ để đưa Yuna lên hàng top như kỳ vọng. Màn debut solo Ice Cream vào tháng 3 có đủ yếu tố để được chờ đợi như visual mạnh, concept dễ tiếp cận, ca khúc sáng màu, dễ nghe. Tuy nhiên, đợt quảng bá khép lại mà Yuna gần như không có thành tích cụ thể nào đủ đáng nhớ.

Tình thế càng khó hơn khi ITZY vài năm qua không còn giữ được độ nổi tiếng như giai đoạn đầu

Tình thế càng khó hơn khi ITZY vài năm qua không còn giữ được độ nổi tiếng như giai đoạn đầu với Dalla Dalla, ICY hay WANNABE. Nhóm vẫn có fandom, vẫn có sân khấu, vẫn có lịch trình quốc tế, nhưng sức nặng trên mặt trận nhạc số đã giảm rõ. Đầu năm nay, That’s A No No của ITZY bất ngờ được kéo trở lại thành trend sau 6 năm, có dance challenge nổi tiếng được nhiều người thi nhau cover giúp nhóm được chú ý trở lại.

Motto - ITZY

Ngày 18/5, ITZY trở lại với mini album Motto và ca khúc chủ đề cùng tên. Đây từng được kỳ vọng là màn comeback giúp nhóm lấy lại nhịp sau giai đoạn chững lại, nhất là khi trước đó That’s A No No bất ngờ được chú ý trở lại sau nhiều năm.

Tuy nhiên, Motto lại không tạo được cú hích như kỳ vọng. Dù được chuẩn bị khá kỹ lưỡng và có sự đầu tư về concept, ca khúc chủ đề vẫn không đủ lực để bám trụ trên mặt trận nhạc số. Thành tích của bài hát bị đánh giá là ảm đạm khi không xuất hiện trong nhóm đầu các BXH quan trọng.

Motto cũng cho thấy ITZY chưa thể tận dụng được sức nóng bất ngờ từ That’s A No No

Đáng tiếc hơn, Motto cũng cho thấy ITZY chưa thể tận dụng được sức nóng bất ngờ từ That’s A No No . Một ca khúc cũ được kéo lại thành trào lưu đáng lẽ có thể trở thành bàn đạp để nhóm lấy lại sự chú ý đại chúng, nhưng màn comeback mới lại nhanh chóng hụt hơi. Trong bối cảnh đó, câu chuyện của Yuna càng thêm chú ý hơn khi cô làm rất nhiều, nhóm cũng comeback liên tục, nhưng cả hoạt động cá nhân lẫn hoạt động chung đều chưa tạo ra cú bật đủ lớn.

Câu chuyện của Yuna gây tiếc nuối vì hoạt động năng nổ mà thành công vẫn chưa tìm đến

Sau các hoạt động cá nhân lẫn nhóm, Yuna hiện vẫn tiếp tục mở rộng lịch trình với dự án diễn xuất mới. Từ debut solo, làm YouTube, đi tour, comeback cùng ITZY đến đóng phim, nữ idol đang xuất hiện ở nhiều mảng khác nhau trong năm 2026.

Với vai diễn Kim Ri Ji trong Do Not Cross The Wall, Yuna sẽ có thêm một cột mốc mới ngoài âm nhạc. Đây cũng là hoạt động tiếp theo nối dài chuỗi lịch trình dày đặc của cô thời gian qua, trong lúc người hâm mộ vẫn chờ xem liệu những dự án này có giúp Yuna tạo thêm dấu ấn rõ ràng hơn trong thời gian tới hay không.

Ảnh: X/IG