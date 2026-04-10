Làm rơi kem ngoài phố, hot girl xinh đẹp có hành động không ngờ, follow tăng chóng mặt

Tuấn Hưng |

Khá nhiều người đã phải bất ngờ trước hành động bột phát của cô nàng hot girl.

Một tình huống tưởng chừng rất bình thường, làm rơi cây kem khi đang đi trên phố lại bất ngờ trở thành “bàn đạp” giúp một hot girl nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Nhân vật chính là Pochi - nữ influencer đang gây sốt trên Threads nhờ hành động gây tranh cãi nhưng cũng không kém phần khó hiểu.

Trong đoạn video lan truyền với tốc độ chóng mặt, nàng hot girl vô tình làm rơi cây kem xuống đất khi đang đứng bên đường.

Nhưng thay vì tiếc nuối hay vứt đi như phản ứng thường thấy, cô nàng lập tức quỳ xuống và… liếm một miếng. Chưa dừng lại ở đó, sau hành động khiến người xem đứng hình, Pochi còn quay sang máy quay, nở nụ cười tươi đầy tự tin, như thể đây là điều hoàn toàn bình thường. Chính sự tỉnh bơ này đã khiến đoạn clip trở nên bùng nổ, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ chỉ trong thời gian ngắn.

Cộng đồng mạng lập tức chia thành hai luồng ý kiến: một bên bật cười vì quá lầy lội, bên còn lại thì không khỏi sốc trước hành động bị cho là phản cảm. Tuy nhiên, điểm chung là ai cũng nhớ đến cô. Không mất nhiều thời gian, tài khoản cá nhân của Pochi trên Threads và Instagram ghi nhận lượng người theo dõi tăng vọt. Từ một cái tên chưa quá nổi bật, cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khắp các diễn đàn. Điều thú vị là khi truy cập trang cá nhân của Pochi, người xem nhận ra video liếm kem chỉ là một phần rất nhỏ trong phong cách nội dung vốn đã… kỳ quặc sẵn có của cô nàng.

Sở hữu chiều cao 1m73, vóc dáng thon gọn cùng gương mặt sáng, Pochi hoàn toàn có thể theo đuổi hình ảnh an toàn như nhiều hot girl khác. Thế nhưng, cô lại chọn hướng đi ngược lại: kết hợp ngoại hình nổi bật với nội dung không giống ai. Từ việc hóa thân thành nhân vật hoạt hình theo phong cách gợi cảm, cho đến biến tấu các trào lưu theo hướng lệch chuẩn, Pochi xây dựng hình ảnh vừa cuốn hút vừa khó đoán. Chính sự tương phản này khiến người xem rơi vào trạng thái không biết nên xem vì đẹp hay vì lạ.

Chính chiến lược đi ngược số đông này đã giúp Pochi nổi bật giữa hàng triệu nội dung na ná nhau trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của cô nhanh chóng vượt mốc hơn 110.000 người theo dõi, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng.

Câu chuyện của Pochi cho thấy chỉ một khoảnh khắc khác biệt cũng có thể trở thành cú hích lớn trong thời đại mạng xã hội. Giữa vô số nội dung được đầu tư chỉn chu, đôi khi chính những hành động ngẫu hứng, thậm chí gây tranh cãi, lại là thứ khiến người xem nhớ lâu nhất.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh hành động liếm kem rơi, không thể phủ nhận rằng Pochi đã thành công trong việc thu hút sự chú ý và biến một tình huống đời thường thành bước ngoặt giúp cô nàng tăng follow chóng mặt.

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

