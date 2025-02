Ngày 28-2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị vừa làm rõ một thanh niên có hành vi trình báo tin giả việc bị cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 27-2, Công an xã Kim Phú, TP Tuyên Quang tiếp nhận tin báo từ anh N.V.L. (SN 1996, trú tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) với nội dung vào tối cùng ngày, anh L. đang trên đường giao hàng (thuộc xã Kim Phú) thì bị 2 đối tượng khống chế, dùng dao dí vào cổ và cướp đi số tiền 10 triệu đồng.

N.V.L. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Kim Phú đã báo cáo Công an TP Tuyên Quang và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để phối hợp điều tra.

Quá trình điều tra, công an xác định anh L. đã làm rơi số tiền 10 triệu đồng sau khi giao hàng. Do lo sợ phải đền cho công ty nên người này đã nảy sinh ý định dựng lên câu chuyện mình bị cướp mất số tiền trên. Anh L. đã lấy bùn bôi vào mũ bảo hiểm và quần áo, sau đó điều khiển xe máy về nhà rồi được gia đình đưa đến cơ quan công an trình báo bị cướp.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền có thể bị xử phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng theo Khoản 3, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.