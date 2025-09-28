HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Làm rõ vụ vứt thi thể trẻ sơ sinh trên đường Nguyễn Ảnh Thủ

HẠNH NGUYÊN |

Công an TP HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc một thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện tại phường Trung Mỹ Tây.

Ngày 28-9, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp Công an phường Trung Mỹ Tây củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (TP HCM).

Điều tra ban đầu xác định sáng 25-9, người dân sống ở hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây phát hiện một thi thể bé trai sơ sinh trong thùng giấy nên báo công an.

Làm rõ vụ vứt thi thể trẻ sơ sinh trên đường Nguyễn Ảnh Thủ- Ảnh 1.

Công an TP HCM đang điều tra vụ việc

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan. 

Tại cơ quan công an, chị L.T.B.H (SN 2000) cho biết chị và anh Đ.V.T (SN 1994, cùng ngụ phường Trung Mỹ Tây) là vợ chồng. 

Tháng 9, chị H. cảm giác mang thai nhưng không đi khám. Ngày 23-9, chị H. đau bụng quằn quại và sinh ra một bé trai, lúc sinh không có dấu hiệu sự sống. 

Sau đó, chị H. chạy xe máy chở thùng giấy đặt thi thể bên trong đem đến hẻm trên đường Nguyễn Anh Thủ vứt bỏ. 

