Làm rõ vụ thanh niên đưa tin sai sự thật, hạ uy tín lực lượng công an ở Bắc Ninh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Yên Phong đã xác minh, làm rõ và yêu cầu chủ tài khoản facebook Du Nguyen lên cơ quan Công an làm việc về việc đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng uy tín của lực lượng Công an. Người này được xác định là Nguyễn Văn Du (32 tuổi, trú tại xã Long Châu, huyện Yên Phong).

Trước đó, vào ngày 9/3, Nguyễn Văn Du đã đăng tải nội dung "17h35 ngay tại vòng xuyên Ấp Đồn Yên Phong 2 chú CSTT đuổi em gái không đội mũ bảo hiểm và cái kết...".

Kèm theo nội dung trên là hình ảnh vụ va chạm giữa 2 xe máy. Bài viết trên đã thu hút gần 400 lượt thích, hơn 140 bình luận và 22 chia sẻ. Trong đó có những bình luận xúc phạm, hạ uy tín của lực lượng Công an.

Trước sự việc trên, Công an huyện Yên Phong đã chỉ đạo đội Cảnh sát giao thông và Đồn Công an khu công nghiệp Yên Phong khẩn trương xác minh, làm rõ và xác định: Hình ảnh trong bài viết của Du là hiện trường vụ va chạm giao thông xảy ra khoảng 17h ngày 9/3, tại khu vực vòng xuyến KCN Yên Phong giữa máy nhãn hiệu Yamaha Sirius và xe máy nhãn hiệu Honda.

Nguyên nhân vụ va chạm giao thông được xác định là người đi xe máy nhãn hiệu Honda đã đi ngược chiều đường nên xảy ra va chạm với xe Yamaha đi theo đúng chiều.



Tại cơ quan Công an, Du thừa nhận nội dung đăng trên trang facebook cá nhân là sai sự thật, không có sự việc cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra đuổi, bắt, dẫn đến người vi phạm bị ngã.

Sau khi được Công an huyện Yên Phong nhắc nhở, giáo dục, Du đã viết bản tường trình cam kết không tái phạm và gỡ bỏ thông tin đã đăng trên trang cá nhân.



Qua sự việc trên, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân cần suy nghĩ, lựa chọn những thông tin chính thống tin trước khi đăng tải, chia sẻ và có trách nhiệm với những nội dung đã đăng; đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin không chính xác, tránh tuyên truyền sai lệch, gây phức tạp tình hình ANTT trên địa bàn.