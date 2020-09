Làm rõ vụ máy giặt, sấy mua chỉ hơn 2 tỉ, bán vào 4 bệnh viện 12 tỉ: 'Nghe thông tin về giá thật, chúng tôi ngã ngửa'

Theo tin từ báo Tuổi trẻ, tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công ty Cổ phần Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã bán cho 4 bệnh viện huyện của tỉnh này 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp với giá cao gần 6 lần so với giá mua máy tại Hà Nội.

Theo Tuổi trẻ, cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 8 đến 12/2018, Công ty Cổ phần Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh mua 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp của Công ty cổ phần The One Việt Nam (địa chỉ trụ sở tại đường Trần Cung, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội), với giá 523.600.000 đồng/bộ, tổng cộng 4 bộ là 2.094.400.000 đồng.

4 bộ máy giặt, sấy được bán cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, Bệnh viện Can Lộc, Bệnh viện Đức Thọ và Bệnh viện Hương Sơn. Trong đó, chỉ có 1 bộ bán cho Bệnh viện Đa khoa Thạch Hà là có ký hợp đồng giữa Công ty cổ phần The One Việt Nam và bệnh viện, 3 bộ còn lại hợp đồng miệng giữa Công ty CP Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh và bệnh viện.

Cũng theo nguồn trên, khi mua bán, do Công ty The One không đồng ý ghi hóa đơn nâng giá nhiều lần theo yêu cầu của Công ty CP Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh, nên The One Việt Nam không xuất hóa đơn.

"Công ty CP Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã chuyển trả đủ tiền 4 bộ máy giặt cho The One Việt Nam, nhưng tự hợp thức hóa hóa đơn bằng cách Công ty CP Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh ký hợp đồng với Công ty CP thiết bị y tế Bảo Anh (trụ sở cũng ở Hà Nội) để bán 4 bộ máy giặt sấy kể trên với giá 10 tỉ đồng, 4 bộ thiết bị này được Công ty CP Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh bán cho 4 bệnh viện với giá 12 tỉ. 4 bệnh viện đều đã thanh toán tiền đủ", báo Tuổi trẻ cho hay.



Trả lời trên báo Dân trí, ông Nguyễn Đình Sơn (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ) nói, bộ máy giặt, máy sấy bệnh viện mua giá mua là 3 tỉ đồng, hiện hoạt động tốt. Ông không nắm rõ hồ sơ mua thiết bị này, vì quá trình mua bán diễn ra trước khi ông Sơn về công tác tại bệnh viện này.

Theo ghi nhận của báo Giao thông, ông Nguyễn Đình sơn chia sẻ: "Về giá cả thì nhìn qua ta thấy hơi cao nhưng việc mua sắm máy móc phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như chủng loại, hãng sản xuất… ngoài ra có hay không chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng, cam kết bảo hành…

Nên muốn đánh giá chính xác phải kiểm tra hồ sơ mua sắm rồi đối chiếu với các loại máy tương ứng hoặc của các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, hiện hồ sơ mua sắm bộ máy nói trên ở bệnh viện đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh về thu hồi tất cả để phục vụ công tác điều tra".

Nguyên Giám đốc Bệnh viện huyện Đức Thọ Trần Văn Nhân cho Dân trí biết, quy trình mua bộ thiết bị trên được đơn vị thực hiện đầy đủ, công khai đấu thầu rộng rãi trên mạng. Về giá thì thấy các công ty báo giá rồi đấu thầu chứ không nắm được thị trường bán là bao nhiêu.



Trả lời báo Giao thông, bác sỹ Lê Nhật Thành (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn) thông tin, khi ông về công tác thì viện đã mua sắm số thiết bị trước đó. Qua kiểm tra và kết quả của các đoàn cấp trên về kiểm tra, từ quá trình làm hồ sơ đến thủ tục đấu thầu và mua sắm thiết bị đều đúng thủ thục.



Bộ máy giặt, máy sấy được bán cho các bệnh viện (ảnh H.A/báo Tiền phong)

Báo Dân trí cho hay, sau khi có tờ trình của giám đốc 4 bệnh viện tuyến huyện (Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà) và báo cáo thẩm định và đề xuất của của Sở Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy với mức 3,05 tỉ đồng/bệnh viện. Các bệnh viện này tổ chức mời thầu dưới hình thức đấu thầu rộng rãi.

Ngoài ra, sau khi cấp 12 tỉ đồng cho 4 bệnh viện mua sắm 4 bộ máy giặt, máy sấy, thì vào tháng 8/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục hỗ trợ 2,7 tỉ đồng cho Bệnh viện đa khoa Nghi Xuân để mua sắm trang thiết bị trên.

Ông Lê Viết Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân thông tin với báo Dân trí, UBND tỉnh cấp cho Bệnh viện đa khoa Nghi Xuân (đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân) 2,7 tỉ đồng nhưng sau đó chỉ phê duyệt nguồn về 2,5 tỷ. Khi đấu thầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Trang thiết bị Y tế Hà Tĩnh trúng với giá 2,65 tỉ đồng, Bệnh viện đa khoa Nghi Xuân không đủ tiền nên thương thảo được giảm xuống còn 2,597 tỉ đồng. Hiện viện còn nợ Công ty 97 triệu đồng.



"Mặc dù tỉnh chỉ cấp nguồn cho 2,5 tỉ đồng và còn phải nợ nhà thầu 97 triệu đồng nhưng khi mua được với giá trên chúng tôi rất mừng vì nghĩ rằng trước đó các đơn vị cũng mua một bộ thiết bị như thế mà đến 3 tỉ đồng, tức hơn chúng tôi 400 triệu đồng. Mua được rẻ hơn nhiều như vậy thật sự là quá mừng. Nhưng bây giờ khi nghe thông tin về giá thật của bộ thiết bị trên thì chúng tôi mới ngã ngửa", Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân nói trên báo Dân trí.

Theo báo Giao thông, một lãnh đạo Phòng quản lý giá và công sản - Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh nói, Phòng này chỉ thẩm định kế hoạch mua sắm chứ không thực hiện thẩm định giá số tài sản là thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp mà 4 bệnh viện tuyến huyện đã mua.



"Theo nguyên tắc, trong quá trình thẩm định kế hoạch, phòng sẽ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của một đơn vị độc lập hoặc báo giá của ít nhất 3 nhà thầu để xác định giá.

Trong kế hoạch mua sắm các thiết bị nói trên, phòng đã căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của một đơn vị thẩm định giá độc lập do các bệnh viện cung cấp", báo Giao thông dẫn lời vị lãnh đạo Phòng quản lý giá và công sản - Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

Tin từ báo Tiền phong cho biết, bước đầu Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, từ tháng 7/2020, khi cảnh sát thu thập hồ sơ liên quan về gói thầu tại 4 bệnh viện trên thì bà Mai Thị Hoa (Người đại diện pháp lý Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh) đã liên hệ với Công ty CP The One Việt Nam để hợp thức hóa hồ sơ. Song do Công ty CP The One Việt Nam đã kê khai thuế giai đoạn đó nên không có hóa đơn cung cấp theo yêu cầu của bà Hoa.

Nguồn trên nói, công an tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Cục thuế Hà Tĩnh để làm rõ hành vi trốn thuế của Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.

Sáng nay, trả lời báo Lao động, ông Đường Công Lự (Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh) cho biết, 4 bệnh viện huyện mua sắm máy giặt, máy sấy của Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh không báo cáo với Sở mà làm các thủ tục với Sở Tài chính và UBND tỉnh để phê duyệt mua sắm, vì tiền để mua không phải là nguồn của Sở.



Theo ông Lự, máy giặt, máy sấy các bệnh viện mua không nằm trong trang thiết bị y tế nên họ không báo cáo Sở Y tế Hà Tĩnh.

(Tổng hợp)