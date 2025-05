Làm rõ vụ 33 nghệ sĩ bị nói hết thời

125 phút vượt chông gai

Bộ phim tài liệu concert Mưa lửa được ê-kíp sản xuất thực hiện sau khi kết thúc chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) , nhằm ghi lại hành trình nhiều cảm xúc và nỗ lực ít người biết đến của 33 nghệ sĩ tham gia.

Tại buổi họp báo chiều 16/5 TPHCM, bà Vân Hạnh - CEO Yeah1 - cho biết ban đầu có kế hoạch phát hành phim sớm nhưng trì hoãn vì phát sinh thêm concert. Sau bốn đêm concert, trong đó mỗi đêm đều được nâng cấp về chất lượng, ê-kíp quyết định ghi lại toàn bộ hành trình dưới dạng phim tài liệu để lưu giữ những trải nghiệm của các nghệ sĩ.

Phim tài liệu Mưa lửa dài hơn 2 tiếng, doanh thu 4,8 tỷ đồng ngày đầu mở bán.

Một trong những tình huống được đưa vào phim là mâu thuẫn giữa ca sĩ Tuấn Hưng và (S)TRONG Trọng Hiếu. Ban đầu, ê-kíp lo ngại cả hai khó có thể đứng chung sân khấu, nhưng họ vẫn đồng ý kết hợp và trở nên thân thiết sau tiết mục tại concert.

Theo đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, nhà sản xuất SlimV, tình huống này không chỉ phản ánh chiều sâu tâm lý của người trong cuộc mà còn khẳng định mọi mâu thuẫn, chông gai đều có thể giải quyết êm đẹp.

Về kỳ vọng doanh thu, bà Vân Hạnh tin tưởng tuyệt đối vào Gai con (tên fandom show ATVNCG - PV): "Họ làm nên những kỳ tích mà chúng tôi không tưởng tượng được. Tôi tin top 1 doanh thu không vượt quá những gì ê-kíp mơ ước".

Làm rõ tình tiết “hết thời”

Tại họp báo, một nhà báo đã đứng lên xác nhận từng đặt câu hỏi phản biện cho bà Vân Hạnh trước đây, nhưng phủ nhận việc từng nói các nghệ sĩ “đã hết thời”. Theo nhà báo này, câu hỏi ban đầu nhằm so sánh sự khác biệt về độ tuổi và phân khúc khán giả giữa hai chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi , đồng thời muốn làm rõ cách ê-kíp tạo hiệu ứng cho chương trình.

Trả lời về tình tiết nhà báo muốn ê-kíp làm rõ, bà Vân Hạnh cho biết phim sử dụng nhiều tiêu đề và ý kiến từ dư luận từng hoài nghi chương trình. Một số bài viết đã dùng cụm từ "hết thời" để nói về các nghệ sĩ. Những đoạn được đưa vào phim đều là trích dẫn nguyên văn, không dàn dựng hay gán ghép.

Bà cũng nói thêm trong buổi họp báo ra mắt show, từng nhận câu hỏi rằng dàn nghệ sĩ không có fandom, thiếu sức hút so với chương trình khác. "Tôi không nhớ ai hỏi trong họp báo nhưng họ hỏi tôi các anh trai này không có fandom, trong khi các anh bên kia fan đông, đẹp, nhảy, rap hay..., chị có gì để tin rằng hành trình thành công? Đó là dẫn chứng của câu trả lời của tôi và hoàn toàn là sự thật. Chúng tôi không dựng lại, không đóng", bà Vân Hạnh cho biết.

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư khẳng định tình tiết “hết thời” không nhằm vào cá nhân nào, mà là sự tổng hợp từ các nguồn báo chí và bình luận công khai, nhằm làm rõ bối cảnh mà các nghệ sĩ đã vượt qua.

Mưa lửa dài 125 phút, là phim tài liệu tái hiện lại hành trình "vượt chông gai" của 33 anh tài với những câu chuyện hậu trường chưa từng được hé lộ. Bộ phim cho thấy những góc khuất trong mối quan hệ và quá trình gắn kết của các nghệ sĩ cũng được thể hiện bên cạnh những thước phim tái hiện không gian concert bùng nổ với những tiết mục âm nhạc đặc sắc, đặc biệt là những màn trình diễn mang đậm âm hưởng văn hóa Việt Nam và những tiết mục tạo nên thương hiệu của chương trình. Phim ra rạp từ 16/5. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim thu 4,8 tỷ đồng dẫn đầu phòng vé ngày ra mắt, vượt doanh thu Thám tử Kiên và Lật mặt 8 dù chỉ có số suất chiếu khiêm tốn.