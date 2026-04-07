Làm rõ thông tin học sinh bị đánh tại tiệm tạp hoá ở Huế

Lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng ( TP Huế ) xác nhận, địa phương nhận được thông tin và đang xác minh, làm rõ vụ việc một học sinh trên địa bàn bị người đàn ông đánh liên tiếp vào mặt. Theo lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng, lực lượng công an đang xác minh, sẽ cung cấp thông tin chính thức khi có kết quả.

Trước đó, sáng 7/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một học sinh bị chủ tiệm tạp hoá đánh nhiều lần vào mặt.

Theo nội dung clip, một học sinh đang uống nước, đứng gần tủ lạnh tại một quầy tạp hoá thì bị người đàn ông mặc áo vàng liên tiếp đánh vào mặt, trước khi có người can ngăn. Sau khi lan truyền, clip thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo vàng được cho là có hành động đánh một học sinh ở Huế. (Ảnh cắt từ clip)

Liên hệ với người đăng tải, chị H. cho biết là mẹ của em Đ. - học sinh bị đánh. Theo chị H., sự việc xảy ra vào ngày 6/4. Sau khi đi học về, cháu có biểu hiện đau đầu và kể lại việc bị chủ tiệm tạp hoá đánh.

Khi đến quầy tạp hoá để làm rõ, người đàn ông cho rằng cháu quậy phá, ảnh hưởng việc buôn bán nên mới đánh cháu.

“ Sau khi yêu cầu trích xuất camera để xem sự việc, tôi quay lại đoạn clip cháu bị đánh. Hiện tôi đang đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Trung ương Huế ”, chị H. cho hay.

Trước đó, ngày 20/3, mạng xã hội lan truyền nội dung: Một giáo viên ở Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa, TP Huế) dùng thước gỗ đánh gãy tay học sinh lớp 4 vì em này quên vở tập viết.

Sau đó, UBND phường Thuận Hoá vào cuộc làm rõ. Theo tường trình của cô Đào Thị Hồng H. (giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh), ngày 19/3, trong quá trình nhắc nhở học sinh hoàn thiện vở, do nóng vội, cô đã dùng thước đánh vào bàn tay và cánh tay em A.Th.

Tối cùng ngày, gia đình đưa em Th. đến Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế kiểm tra. Ban giám hiệu nhà trường đến thăm hỏi, yêu cầu giáo viên viết tường trình, đồng thời phối hợp xử lý vụ việc. Học sinh được tạm nghỉ để theo dõi sức khỏe và bố trí kiểm tra phù hợp.

Ngày 20/3, UBND phường phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội làm việc với nhà trường, đến gia đình học sinh thăm hỏi, xin lỗi và nắm bắt tình hình.

Qua xác minh ban đầu, UBND phường Thuận Hoá khẳng định việc giáo viên dùng thước đánh học sinh là sai, yêu cầu nhà trường và giáo viên nghiêm túc nhận trách nhiệm, không để tái diễn. Để làm rõ mức độ tổn thương, UBND phường đề nghị cung cấp hồ sơ y tế từ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Ngày 24/3, bệnh viện cấp giấy chứng nhận thương tích đối với em A.Th., chẩn đoán chấn thương khuỷu tay và cổ tay phải; tình trạng ổn định, được treo tay và điều trị theo đơn. Theo cơ quan chức năng, căn cứ kết luận y tế, thông tin “giáo viên đánh gãy tay học sinh” là không đúng sự thật.