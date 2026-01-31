Làm rõ thông tin CSGT "vào tận đám cưới bắt xe vi phạm"

Ngày 31-1, Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo về vụ việc phát hiện 5 xe máy vi phạm, người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh mà rút chìa khoá xe, đi vào đám cưới bên đường.

Theo đó, ngày 30-1, Tổ địa bàn Phú Thiện - Đội CSGT đường bộ số 1 thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lưu động tại tuyến đường thuộc xã Phú Thiện theo kế hoạch.

Sau khi bị phát hiện vi phạm, nhóm thanh niên bỏ xe, đi vào rạp cưới. Sau đó, nhiều trang mạng đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến địa phận thôn Plei Teng B, xã Phú Thiện, tổ công tác phát hiện một nhóm thanh niên tuổi từ 18 đến 25 điều khiển 5 xe máy. Các xe này không có gương chiếu hậu bên trái, tự ý thanh đổi kết cấu xe, thay đổi kích thước lốp xe...

Tổ công tác yêu cầu các thanh niên điều khiển xe xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, cả nhóm không chấp hành mà rút chìa khóa xe và đi vào đám cưới bên đường.

Tổ công tác đã tiếp tục phối hợp với Công an xã Phú Thiện xác minh người điều khiển phương tiện.

Nhóm thanh niên không chấp hành hiệu lệnh, rút chìa khóa xe máy rồi đi vào một đám cưới



Tuy nhiên, không lâu sau đó, trên mạng xã hội lại đăng tải thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc rằng lực lượng CSGT đã vào tận rạp cưới thu giữ xe của một số khách đến chúc mừng khi đám cưới chưa bắt đầu, "làm gián đoạn ngày vui của cô dâu, chú rể". Thậm chí, một số ý kiến còn kêu gọi cộng đồng mạng "lên tiếng đòi lại công bằng cho đôi bạn trẻ".