Làm rõ khuất tất về chiếc đồng hồ Richard Mille 1,5 tỷ Đức Phạm lấy lại của Diệp Lâm Anh

Sự vụ tranh cãi xoay quanh cuộc ly hôn ồn của Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm sau nhiều năm mới đây tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi nhất nhì mạng xã hội. Cặp đôi "kỳ phùng địch thủ" liên tục đưa ra những bằng chứng phản pháo đối phương là người che giấu sự thật đằng sau.

Câu chuyện thêm xôn xao khi xuất hiện tình tiết đồng hồ cặp của Đức Phạm và người mới - Vũ Thuý Quỳnh. Hai chiếc Richard Mille của cặp đôi trớ trêu lại cùng thương hiệu với chiếc đồng hồ thị phi mà Diệp Lâm Anh từng ra sức đòi lại chồng cũ suốt hàng năm trời.

Từ 2 chiếc Richard Mille trên tay Đức Phạm và Vũ Thuý Quỳnh, làm nổi lại câu chuyện chiếc đồng hồ từng của Diệp Lâm Anh.

Cụ thể, những khuất tất xoay quanh chiếc đồng hồ RM 005 White Gold Full Diamond có giá khoảng 1,5 tỷ đồng đã bắt đầu từ tháng 7/2023. Khi đó, sau khi kết thúc một phiên toà, Diệp Lâm Anh đã nhận lời trả lời phỏng vấn. Tại đây khi khi được hỏi, Chị Đẹp khẳng định chiếc đồng hồ là vật mình nhờ chồng cũ bán giúp, nhưng sau đó lại biệt tăm:

"Không phải trả lại cái đồng hồ, mà ĐÓ LÀ ĐỒNG HỒ CỦA EM. Bọn em là kiểu xài đồ nếu không thích dùng nữa sẽ bán lại. Em đã nhờ Đức bán, ở phiên sơ thẩm em đã hỏi và Đức nói là chưa bán được. Lúc đấy là tháng 5 đến phiên sơ thẩm là 6 tháng và đến giờ vẫn thấy im lặng."

Diệp Lâm Anh chia sẻ cô nhờ chồng cũ bán giúp đồng hồ nhưng anh liên tục im lặng, không phản hồi về việc đã bán được hay chưa. (Nguồn Z Show)

Sau nhiều tháng trời, Diệp Lâm Anh vẫn không ngừng tìm lại chiếc đồng hồ bạc tỷ bất chấp sự im lặng của người cũ. Tháng 4/2024, qua một video TikTok nói về doanh nhân Đức Phạm - người được giới thiệu là nắm gia tài 100 tỷ trong tay, tài khoản có tick xanh của Diệp Lâm Anh bất ngờ xuất hiện và để lại bình luận nhắc đến chiếc đồng hồ của mình: "Chưa biết... thiếu gia ĐP với khối tài sản 100 tỷ trả đồng hồ cho vợ cũ với nào."

Hơn 1 năm Diệp Lâm Anh từ trực tiếp đến gián tiếp réo tên Đức Phạm để đòi đồng hồ.

Vài tháng sau bình luận này, tức tháng 8/2024, Diệp Lâm Anh tiếp tục có bài đăng chia sẻ loạt tin nhắn tranh cãi giữa cô và Đức Phạm xoay quanh vấn đề của các con. Nhân dịp lên tiếng này, Diệp Lâm Anh cũng phản hồi về vụ gửi đồng hồ trị giá 1,5 tỷ cho chồng cũ nhờ bán giúp. Cô cho biết vì tin tưởng vào các mối quan hệ cũng như việc chồng cũ có thể giúp cô bán được chiếc đồng hồ Richard Mille này, nhưng tính đến thời điểm trên đã hơn 1 năm mà chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Diệp Lâm Anh quyết định sẽ không đòi lại món đồ này nữa vì cô dư sức có thể mua lại.

Sau cùng cô bất lực tuyên bố không đòi lại nữa.

Sau các thông tin từ phía Diệp Lâm Anh, vào cùng ngày hôm ấy (3/8/2024), Đức Phạm lần đầu công khai đoạn chat với vợ cũ về câu chuyện chiếc đồng hồ. Qua đối thoại, có thể hiểu đây là món quà mà Đức Phạm từng mua tặng Diệp Lâm Anh nhưng vì vợ cũ "không còn xứng đáng" nên anh quyết định giữ lại.

Với việc công khai tin nhắn, nam doanh nhân lúc này đã "rửa oan" cho mình một nửa về việc: Diệp Lâm Anh từng khẳng định đây là đồng hồ của cô nhưng không nói rõ là quà do anh tặng. Mặt khác, nhiều người chỉ trích Đức Phạm về hành động chia tay đòi quà.

Đức Phạm tung tin nhắn, làm rõ việc chiếc đồng hồ là do anh cho mua.



