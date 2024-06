Làm rõ danh tính "cô gái áo trắng" trong vụ nhận ô tô của Quyền Leo Daily, chiếc xe hiện tại đã bán cho showroom

Dù phiên live 5/6 và 6/6 nhà Quyền Leo Daily (Lã Quốc Quyền và Nguyễn Lan Anh) đã kết thúc nhưng những ồn ào xung quanh vẫn đang tiếp diễn. Tối 8/6 vừa qua, trên MXH bất ngờ lan truyền thông tin người may mắn trúng ô tô quà tặng trong phiên live này là thành viên trong ekip của Quyền Leo Daily.



“Bất ngờ chưa? Cô gái may mắn trúng ô tô trong phiên live 150 tỷ của Quyền Leo hóa ra lại là nhân viên của anh, từng livestream phụ trong phiên trước đó” là nội dung được nhiều page đăng tải. Đi kèm theo thông tin này là hình ảnh một bạn nữ mặc áo trắng xuất hiện trong phiên live nhà Quyền Leo có vài nét giống với bạn nữ trúng xe ô tô (áo đen).

Hình ảnh đang được lan truyền cho rằng 2 cô gái này là một người

Ngay lập tức sự việc dấy lên một màn tranh cãi với cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự mất niềm tin nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng 2 bạn nữ này không hề giống nhau nên thông tin có thể sai lệch, cần được kiểm chứng.

Liên hệ với Quyền Leo Daily, cặp đôi khẳng định với không có chuyện này. Về bạn nữ áo trắng, cặp đôi cho biết: “Đó là người của nhãn hàng, có lên livestream cùng mình hôm đó luôn. Và chắc chắn không phải bạn Linh - người trúng xe ô tô”.

Phía nhãn hàng cũng lên tiếng phủ nhận thông tin đang được lan truyền, khẳng định đây là tin giả.

Phía nhãn hàng khẳng định nhân viên của mình không trúng xe

Về phía bạn nữ trúng xe ô tô từ Quyền Leo Daily, cô cũng đã nhanh chóng lên tiếng về sự việc. “Bạn mặc áo trắng không phải mình nhé! Mọi người hãy nhìn kỹ và nói đúng. Mình đâu có rảnh đến nỗi mà đi diễn. Là do may mắn và chẳng còn lý do nào khác. Mong mọi người nhìn vấn đề một cách khách quan với mình và anh chị Quyền Leo Daily ạ” - cô nói.

Ngoài ra cô cũng tiết lộ rằng vì chưa có bằng lái xe và cũng chưa có nhu cầu sử dụng đến nên đã bán lại chiếc xe cho showroom, gửi tiền về quê cho bố mẹ.

Cô gái nhận xe ô tô phủ nhận thông tin mình là nhân viên nhà Quyền Leo Daily

Được biết, cô gái may mắn nhận ô tô là Bùi Linh, (sinh 2000) hiện đang sinh sống tại Quận Hà Đông (Hà Nội). Sáng ngày 7/6, Linh đã tới nơi diễn ra phiên livestream để gặp gia đình Quyền Leo Daily và nhận phần quà giá trị. Cô nhấn mạnh ngay trong đoạn clip rằng không phải người nhà của Quyền Leo Daily, rất bất ngờ khi bản thân là người được nhận chiếc xe ô tô.



Dẫu vậy ngay từ thời điểm nhận xe, Bùi Linh từng vướng nghi vấn được Quyền Leo Daily dàn xếp vì thái độ bình tĩnh, tự tin và không một chút dè dặt khi đi nhận xe. Trước đồn đoán từ cư dân mạng, cô đã lên tiếng giải thích. Linh cho biết mình có thể nói chuyện trôi chảy trước ống kính vì công việc hiện tại cũng đang là livestream bán hàng, xây kênh TikTok. Do đó việc giao lưu, trò chuyện đã trở thành thói quen chứ không hề có kịch bản hay quen biết trước với gia đình Quyền Leo Daily.

Cô gái nhận xe ô tô của Quyền Leo từng lên tiếng trước đó

Về phía Quyền Leo Daily, cặp đôi nhiều lần khẳng định trên sóng livestream và trong các clip rằng nếu người quen, bất kể là ai trúng xe thì mình sẽ không tặng mà quy đổi lại thành tiền để đi làm từ thiện.