Làm quen qua Zalo, 5 đối tượng bắt cóc nữ sinh, tống tiền gia đình 5 tỷ đồng

Ngày 14/1, Công an tỉnh Trà Vinh đã di lý nhóm 3 nghi phạm từ Cần Thơ về Trà Vinh để điều tra liên quan đến hành vi bắt cóc và tống tiền gia đình nạn nhân 5 tỷ đồng.



Những người bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi), Trần Minh Hiếu (24 tuổi, cùng ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ và Nguyễn Chí Tâm (30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM). Công an Trà Vinh đã giải cứu an toàn nữ sinh trường Đại học Trà Vinh và bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an Trà Vinh thẩm vấn nghi phạm Toàn sau khi bị bắt quả tang.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, trưa 13/1, Công an TP Trà Vinh nhận được tin báo một nữ sinh viên trường Đại học Trà Vinh bị nhóm người bắt cóc tại một quán cà phê thuộc địa bàn khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh.

Sau đó, nhóm bắt cóc tống tiền gia đình nữ sinh này 5 tỷ đồng. Công an TP Trà Vinh tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Văn Việt - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Tâm tại cơ quan điều tra.

Đại tá Phan Thanh Quân, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tổ công tác điều tra. Sau gần 5 giờ đồng hồ tích cực điều tra và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt quả tang nhóm người gây ra vụ bắt cóc khi chúng đang nhận tiền của gia đình nữ sinh tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Bước đầu những người này khai nhận do thiếu nợ và biết nữ sinh này là con của một gia đình khá giả ở thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè nên lên kế hoạch làm quen qua mạng Zalo. Sau đó, chúng tìm cách hẹn gặp nạn nhân để thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền.