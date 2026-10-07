Lạm phát tăng cao, nền kinh tế mới soán ngôi Nhật Bản vừa phải lần đầu tiên làm 1 việc trong hơn 3 năm qua

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) vừa tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023, trong bối cảnh lạm phát liên tục đi lên và các rủi ro từ giá năng lượng, thời tiết cùng căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Ngày 7/10, RBI quyết định tăng lãi suất repo thêm 25 điểm cơ bản, lên 5,5%, đúng với dự báo của các chuyên gia được Reuters khảo sát. Đây là lần đầu tiên ngân hàng trung ương Ấn Độ tăng lãi suất kể từ năm 2023, đưa nước này vào nhóm các nền kinh tế lớn đang chuyển sang thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát.

Thống đốc RBI Sanjay Malhotra cho biết kinh tế Ấn Độ vẫn tăng trưởng mạnh, nhưng cảnh báo triển vọng lạm phát hiện "không còn thuận lợi" như năm ngoái. Ủy ban Chính sách Tiền tệ cũng chuyển lập trường sang "thắt chặt có tính toán".

Động thái này diễn ra khi lạm phát bán lẻ tại Ấn Độ đã tăng liên tiếp 10 tháng, lên 4,8% trong tháng 8, cao hơn mức mục tiêu trung hạn 4% của RBI. Ngân hàng trung ương dự báo lạm phát toàn phần có thể đạt 5,2% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027.

Ông Malhotra cho rằng khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn gần như không còn. Những bước đi tiếp theo của RBI nhiều khả năng sẽ là tăng thêm hoặc giữ nguyên lãi suất. HSBC và Goldman Sachs thậm chí dự báo RBI có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12.

Dù thắt chặt chính sách tiền tệ, RBI vẫn nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ thêm 0,4 điểm phần trăm, lên 7,1% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương cảnh báo căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại, điều kiện tài chính thắt chặt và giá hàng hóa quốc tế cao có thể gây sức ép lên nền kinh tế.

Ấn Độ, quốc gia mới soán ngôi Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 châu Á, đặc biệt dễ chịu tác động từ biến động năng lượng do nhập khẩu gần 85% nhu cầu nhiên liệu. Nguy cơ El Niño cũng có thể làm nguồn cung lương thực suy giảm và đẩy giá thực phẩm tăng. Theo Ngân hàng Thế giới, giai đoạn tháng 6-8 vừa qua là một trong những giai đoạn khô hạn nhất của Ấn Độ kể từ năm 1960.

Trong quý II, kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 7,8%, vượt kỳ vọng và tiếp tục cho thấy sức chống chịu tốt hơn nhiều nền kinh tế lớn khác.

Quyết định của RBI diễn ra trong bối cảnh chính sách tiền tệ toàn cầu đang chuyển hướng. Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm. Các ngân hàng trung ương Hàn Quốc và châu Âu cũng tăng lãi suất trong hai tháng qua.

Sau quyết định của RBI, lợi suất trái phiếu chính phủ Ấn Độ kỳ hạn 10 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 7,243%, trong khi chỉ số Nifty 50 giảm 0,7%.

Việc Ấn Độ trở lại với chu kỳ tăng lãi suất sau hơn ba năm là tín hiệu đáng chú ý đối với nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. RBI giờ phải cân bằng giữa duy trì tăng trưởng mạnh và ngăn lạm phát gia tăng trong bối cảnh giá năng lượng, thời tiết và địa chính trị đều tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tham khảo: CNBC