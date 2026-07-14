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Làm ngay điều này để biết CCCD có đang bị lộ thông tin hay không

Khả Văn
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Bị lộ thông tin căn cước công dân (CCCD) tiềm ẩn nhiều rủi ro. Làm thế nào để kiểm tra liệu thông tin căn cước công dân bị người khác lợi dụng?

Nhiều nguyên nhân khiến bạn bị lộ số căn cước công dân (CCCD), đơn cử như khi đăng ký tài khoản trực tuyến, vay tiền hoặc mua sắm trả góp... Ngoài ra, khi nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan hoặc công ty, thông tin của bạn có thể bị sao chép nếu nhân viên không tuân thủ quy trình bảo mật. Ngoài ra, trong các trường hợp rủi ro như bạn bị mất CCCD hoặc rớt bóp, ví, nguy cơ kẻ gian lợi dụng thông tin để mở tài khoản, đăng ký SIM hoặc thực hiện giao dịch là rất cao. Do đó, việc kiểm tra số căn cước công dân của bạn có đang bị lợi dụng hay không là điều cần thiết để tránh các rắc rối không đáng có.

Theo Luật Viễn thông, từ 1/7/2024, các thuê bao sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các số điện thoại mình đã đăng ký sử dụng với nhà mạng.

Do đó, việc kiểm tra các SIM điện thoại được đăng ký bằng số căn cước công dân cũng rất quan trọng, bởi đây là phương thức thường được kẻ gian lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Để thực hiện, bạn hãy soạn tin theo cú pháp TTTB và gửi đến 1414 (miễn phí). Chờ một lát, hệ thống sẽ trả thông tin về các số điện thoại đã đăng ký bằng số căn cước công dân của bạn. Nếu phát hiện số lạ mà bạn không sử dụng, cần liên hệ ngay với nhà mạng để hủy số hoặc điều tra kỹ hơn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) tại địa chỉ https://cic.gov.vn để tra cứu lịch sử tín dụng.

Chỉ cần đăng ký tài khoản bằng số căn cước công dân và thông tin cá nhân, người dùng sẽ kiểm tra được có khoản vay hoặc thẻ tín dụng nào đứng tên mình mà mình chưa từng đăng ký hay không. Nếu phát hiện các khoản vay lạ, bạn nên liên hệ ngay với ngân hàng để báo cáo và yêu cầu hỗ trợ.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu bị lợi dụng thông tin, bạn không nên chần chừ mà hãy đến ngay cơ quan công an để trình báo. Cung cấp đầy đủ các bằng chứng như thông báo từ ngân hàng, tin nhắn đáng ngờ hoặc các tài liệu liên quan để hỗ trợ quá trình điều tra.

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