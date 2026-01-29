Làm giúp việc, cô gái được thưởng Tết “xịn” hơn khối dân văn phòng: Túi Chanel và xấp tiền mệnh giá cao nhất!

Trong suy nghĩ của đa số mọi người, phải làm những công việc văn phòng hay lao động trí óc mới, mới hy vọng có lương thưởng hậu hĩnh. Tuy nhiên, tâm sự của Painem Inem Minuk - Một cô gái đang sinh sống ở Singapore, và đang làm nghề giúp việc, lại cho thấy góc nhìn khác.

Bài đăng khoe phần quà thưởng Tết dịp năm mới, do cô đăng tải trong một group Facebook dành cho những người hành nghề giúp việc ở Singapore, đã khiến nhiều người phải trầm trồ, bao gồm cả dân văn phòng.

Theo chia sẻ của cô, trước khi chủ nhà đi du lịch dịp đầu năm mới, họ đã để lại trên bàn 1 tấm thiệp, 1 hộp quà Starbucks, 1 chiếc túi xách Chanel và “điểm nhấn” chính là 1 xấp tiền mệnh giá cao nhất: 100 Đô la Singapore (khoảng 1,7 triệu đồng/tờ). Dù không tiết lộ chính xác tổng số tiền, nhưng nhìn bức ảnh cô đăng tải là đủ hiểu đó là khoản tiền không nhỏ.

Bức ảnh do Painem đăng tải (Nguồn: Mothership)

Trong tấm thiệp viết tay, chủ nhà gửi lời cảm ơn tới Painem vì những đóng góp của cô trong suốt năm qua. Họ bày tỏ sự trân trọng và biết ơn tới Painem, nhất là trong năm đầu tiên khi cả gia đình chuyển tới Singapore và đón thành viên mới chào đời. Painem đã hỗ trợ họ chăm sóc con cái và duy trì lịch sinh hoạt gia đình, giúp chủ nhà cảm thấy an tâm hơn khi vắng mặt.

Painem cho biết cô đã làm việc cho gia đình này khoảng 2 năm và phần thưởng cô nhận được thực sự vượt ngoài mong đợi. Với cô, đây không chỉ là khoản tiền gửi về hỗ trợ người thân ở quê nhà, mà còn là sự ghi nhận công sức khi kiêm nhiệm nhiều công việc thường nhật, từ dọn dẹp, nấu nướng đến chăm sóc trẻ sơ sinh và lên lịch hỗ trợ sinh hoạt cho cả gia đình.

Câu chuyện của Painem sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng lan ra ngoài phạm vi nhóm kín dành cho người giúp việc và thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng Singapore. Thậm chí có người đang làm văn phòng còn thừa nhận: Khoản thưởng Tết của cô thậm chí còn chưa bằng 1/2 giá trị chiếc túi xách mà Painem nhận được.

Không ít người cho rằng điều đáng nói ở đây không chỉ nằm ở giá trị vật chất của túi xách hay số tiền thưởng, mà ở cách chủ nhà thể hiện sự tôn trọng đối với người giúp việc. Trong môi trường làm việc đặc thù như nghề giúp việc, ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân thường đan xen, nên sự ghi nhận đúng lúc là rất quan trọng.

Một số ý kiến cũng nhìn nhận câu chuyện theo hướng thực tế hơn: thưởng Tết cao không phải là tiêu chuẩn chung, nhưng cách cư xử văn minh, rõ ràng và biết nói lời cảm ơn thì gia đình nào cũng có thể làm được.

Ảnh minh họa (Nguồn: Trinity Pass)

Ở Singapore, khi làm nghề giúp việc, luật pháp chỉ quy định mức lương tối thiểu, điều kiện sinh hoạt và giờ làm việc, không bắt buộc chủ nhà phải thưởng tiền hay tặng quà dịp lễ. Vì vậy, hành động của chủ nhà nơi Painem làm việc được xem là “vô cùng tử tế và đức độ”.

Đối với nhiều lao động giúp việc ở Singapore, thưởng cuối năm có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: từ một khoản tiền thêm, món quà nhỏ, đến thẻ quà tặng hoặc ngày nghỉ phép. Có người cho biết họ từng nhận phần thưởng là lương thêm một tháng, hoặc vé máy bay về quê, tùy theo hoàn cảnh và mối quan hệ với chủ nhà.

Giữa rất nhiều câu chuyện về áp lực công việc hay mâu thuẫn giữa chủ nhà và người giúp việc từng xuất hiện trên mạng xã hội, trường hợp của Painem được xem như một ví dụ tích cực hiếm hoi. Nó cho thấy khi cả hai phía cùng tôn trọng vai trò của nhau, mối quan hệ lao động hoàn toàn có thể trở nên nhẹ nhàng và nhân văn hơn, thay vì chỉ xoay quanh trách nhiệm và nghĩa vụ.

(Theo Mothership)