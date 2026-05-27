Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể bé gái 12 tuổi bị nước cuốn trôi ở Đà Lạt

Nhất Đăng
|

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé P.T.N. (12 tuổi, học sinh lớp 6, ngụ phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sau 3 ngày bị nước cuốn trôi.

Ngày 27-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo phường Lang Biang – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé P.T.N (12 tuổi, ngụ phường Lang Biang – Đà Lạt) sau 3 ngày bị nước cuốn trôi, mất tích.

Tìm thấy thi thể bé gái 12 tuổi bị nước cuốn trôi ở Đà Lạt sau 3 ngày - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm bé N. trong những ngày qua.

"Cơ quan chức năng đã thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và bàn giao thi thể bé N. cho gia đình lo hậu sự"- lãnh đạo phường Lang Biang – Đà Lạt chia sẻ.

Trước đó, chiều 24-5, phường Lang Biang – Đà Lạt có mưa rất lớn khiến nước từ các khu vực thượng nguồn đổ về con suối giáp ranh giữa Tổ dân phố B'Nơr B và Đăng Gia Dềt B dâng cao.

Nước lớn đã cuốn trôi bé N đang ở khu vực này. Phát hiện vụ việc, nhiều người nhanh chóng tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nạn nhân. Các đơn vị chức năng đã huy động rất nhiều người tổ chức đi tìm kiếm theo các hướng khác nhau.

Đến hôm nay, thi thể nữ sinh lớp 6 mới được lực lượng chức năng tìm thấy tại lòng hồ Đan Kia, cách hiện trường nạn nhân bị nước cuốn trôi khoảng 5,5 km.

Những ngày qua, khi nghe thông tin về việc nữ sinh lớp 6 bị nước lớn cuốn trôi, nhiều người dân Đà Lạt đã luôn theo dõi và cầu mong một phép mầu sẽ giúp bé gái này thoát nạn.

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

