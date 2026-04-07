Lâm Đồng: Thai phụ song sinh bị tát rất mạnh trước ngày lên bàn mổ

CLIP: Thai phụ song sinh bị tát rất mạnh trước ngày lên bàn mổ

Ngày 7-4, mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một thai phụ, trong lúc cự cãi bị một nam thanh niên tát rất mạnh. Căn cứ vào hình ảnh được đăng tải, vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (khu vực Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Nhiều người chứng kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của nam thanh niên này đối với thai phụ. Người bị tát được xác định là chị P.T.K.L (20 tuổi, ngụ xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin từ bệnh viện, trưa 3-4, chị L. đang mang song thai 33 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ sinh non trên nền vết mổ cũ mới chỉ 20 tháng - đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng thăm khám.

Sau khi khám, chị L. ra sân bệnh viện thì xảy ra cự cãi với một nam thanh niên. Lúc này, nam thanh niên bất ngờ tát một cái rất mạnh vào mặt thai phụ khiến người này choáng váng. Tiếp đó, nam thanh niên vẫn đi tới tiếp cận thai phụ. Nhờ các nhân viên y tế can thiệp, bảo vệ thai phụ nên vụ việc mới dừng lại.

Sau khi vụ việc dừng lại, thai phụ được các y bác sĩ thăm khám và theo dõi sức khoẻ. Thông tin ban đầu, nam thanh niên trong vụ việc có quan hệ tình cảm với chị L.

Đến ngày 6-4, chị L. được bác sĩ chỉ định mổ lấy thai, sinh được 2 bé gái có cân nặng lần lượt là 1,5kg và 1,7kg, đang được chăm sóc tích cực tại khoa Nhi sơ sinh do sinh thiếu tháng. Sức khỏe chị L. cũng đã ổn định.