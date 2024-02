Lâm Đồng sắp khởi công 2 dự án cao tốc quan trọng

Ngày 3-2, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo tổng quan về kết quả triển khai một số công trình, dự án giao thông trọng điểm trong năm 2023, kế hoạch triển khai các dự án giao thông năm 2024. Trong đó, quan trọng nhất là 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Cụ thể, cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) dài khoảng 66 km (phía Lâm Đồng dài 55 km) có tổng mức đầu tư 17.200 tỉ đồng (vốn nhà nước 6.500 tỉ đồng, vốn nhà đầu tư và huy động từ những nguồn khác 10.700 tỉ đồng) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đến nay, hồ sơ thiết kế cơ sở trình, báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT), hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM), hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được tỉnh Lâm Đồng trình các Bộ ngành Trung ương xem xét phê duyệt, thẩm định.

Dự án cao tốc này có diện tích thu hồi tại 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai hơn 500 ha với 1.758 hộ dân, trong đó có 301 hộ phải di dời. Số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 2.821 tỉ đồng.

Bốn khu tái định cư dự án cũng sẽ được xây dựng tại thị trấn Lộc Phát (huyện Bảo Lâm) rộng gần 3,8 ha, xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai) rộng gần 12,6 ha, phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc) rộng gần 19,6 ha và xã Phú Trung (Tân Phú, Đồng Nai) rộng 9,5 ha.

Còn cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tổng mức đầu tư 19.521 tỉ đồng (vốn nhà nước 7.761 tỉ đồng, vốn nhà đầu tư và vốn huy động 11.700 tỉ đồng) thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tổng chiều dài dự án khoảng 74 km.

Đến nay, nhà đầu tư đề xuất dự án đang hoàn thiện báo cáo cuối kỳ hồ sơ BCNCKT để trình thẩm định. Bộ Quốc phòng cũng đã thống nhất hướng tuyến, chủ trương bàn giao 27,44 ha đất quốc phòng giao tỉnh Lâm Đồng quản lý để thực hiện dự án.

Nhà đầu tư đã hoàn thành dự thảo báo cáo ĐTM và tham vấn cộng đồng về dự thảo Báo cáo ĐTM, đang hoàn thiện theo ý kiến tham vấn để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt. HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 3 ha đất rừng, 9,5 ha đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Dự án sẽ xây dựng 4 khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng gồm thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) gần 3,9 ha, xã Liên Hiệp (huyện Đức Trọng) 2,6 ha, xã Hòa Ninh (huyện Di Linh) hơn 12 ha và phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc) gần 19,6 ha.

Theo Ban Quản lý giao thông tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2024, các sở ngành, đơn vị liên quan và nhà đầu tư sẽ khẩn trương thực hiện hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để khởi công xây dựng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trong quý III và Bảo Lộc - Liên Khương trong quý IV của năm nay.

Khi hoàn thành, 2 tuyến cao tốc này kết nối với cao tốc Liên Khương vào đèo Prenn vừa hoàn tất nâng cấp mở rộng sẽ tạo nên trục đường huyết mạch nối Lâm Đồng với các các tỉnh miền Đông Nam Bộ và trung tâm kinh tế TP HCM.

